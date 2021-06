La star du Bayern Munich et de la Pologne, Robert Lewandowski, désireux de continuer à apprendre et à s’améliorer contre l’Espagne

Dans une récente interview avec Bundesliga.com, la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a insisté sur le fait qu’il n’avait pas fini d’essayer d’apprendre et d’aider son jeu à évoluer.

« J’essaie d’apprendre quelque chose, encore. Peu importe votre âge ou votre qualité. Ce qui est plus important, c’est à quel point vous voulez être bon, même si vos performances sont de haut niveau. Tout ce que vous faites à l’entraînement est plus important, vous avez besoin de pratique », a déclaré Lewandowski. « Même si vous avez un bon pied droit, il descend sans entraînement. Avec de la pratique, vous pouvez rester à un niveau élevé ou même plus élevé, c’est pourquoi je sais que j’en ai besoin et que je le veux. Peut-être que je peux jouer avec mon pied gauche ou que je dois décider de marquer plus avec mon gauche, j’essaie toujours de montrer quelque chose de nouveau.

Robert Lewandowski a besoin d’aide avec la Pologne. Photo de Gonzalo Arroyo – UEFA/UEFA via .

Quant à la façon dont il prévoit de continuer à développer son jeu, Lewandowski a déclaré que le travail supplémentaire était essentiel. Pourtant, il sait qu’il ne peut être aussi bon que l’équipe qui l’entoure.

« C’est quelque chose en plus car pendant la saison, pendant les matchs, on ne pense pas à ces titres personnels ou à ces succès personnels car c’est un sport d’équipe. Le football est un sport où vous ne pouvez pas gagner seul, vous avez besoin d’une bonne équipe, de bons coéquipiers et vos coéquipiers travaillent pour vous », a déclaré Lewandowski. «C’est pourquoi je suis toujours reconnaissant envers mes coéquipiers car ils doivent m’envoyer le ballon, ils doivent me passer. Ma réussite individuelle et mes trophées leur appartiennent aussi car sans eux, je ne peux rien gagner, donc je sais ce que cela signifie pour eux. Peut-être qu’au final, j’ai ce trophée à la maison mais je sais qu’il appartient à mes coéquipiers ou à mon staff, c’est pourquoi je n’y pense pas pendant les matchs ou la saison, c’est quelque chose en plus. Bien sûr, j’en suis parfois très fier, mais je vois aussi toujours mes coéquipiers sur ces trophées.

Lewandowski reçoit maintenant une dose de cette réalité pour une équipe polonaise décevante.

“Seuls Pelé et Maradona pourraient gagner des matchs seuls”, a déclaré l’icône de l’attaquant polonais Grzegorz Lato du journal polonais “Fakt” (tel que capturé par Abendzeitung). «Je ressens pour le garçon. Il est sous beaucoup de pression, tout le monde compte sur lui.

Après avoir perdu une décision 2-1 contre la Slovaquie, Lewandowski a évalué sa situation d’une manière très sèche : “La dernière passe n’est pas arrivée très souvent.”

Le sélectionneur polonais Paulo Sousa est même allé jusqu’à dire : « C’est vrai que nous avons parfois laissé Robert tranquille » après le match contre la Slovaquie.

Avec une puissante équipe espagnole en attente, la Pologne devra régler les choses et trouver un moyen de remettre le ballon à Lewandowski dans des situations avantageuses.