La star du Bayern Munich, Leon Goretzka, discute de la formation hybride de l’équipe, de son style de jeu préféré et de son engagement envers l’excellence

Dans une longue interview avec le magazine du club du Bayern Munich Säbener 51 (tel que disponible sur FCBayern.com), Leon Goretzka a abordé une variété de sujets, y compris la formation hybride de Julian Nagelsmann.

Goretzka a expliqué à quoi ressemblait la transition vers une configuration différente.

« Je pense qu’il est évident que nous occupons maintenant d’autres espaces et jouons de manière encore plus variable. Mais il faudra certainement un certain temps avant que nous ayons perfectionné le système », a déclaré Goretzka (tel que transcrit par @iMiaSanMia). « Idéalement, nous serons prêts lorsque la phase décisive de la saison débutera au printemps. Nous sommes sur une bonne voie. Je suis toujours content d’aller aux visioconférences car on y apprend beaucoup de nouvelles choses.

Goretzka a également déclaré qu’il était un grand fan de l’opposition et qu’il n’y avait pas de meilleur moyen de le faire qu’avec une presse haute.

« Je suis un grand fan du pressing haut agressif. Non seulement parce que vous pouvez gagner le ballon très haut sur le terrain et avoir un chemin court jusqu’au but, mais aussi parce que vous entrez sur le terrain avec une certaine attitude. Vous pouvez dire que c’est le style avec lequel je peux le mieux m’identifier », a déclaré Goretzka. «Nous voulons le ballon, nous voulons jouer au football avec possession. Je pense que cette identité est importante, elle me convient. La touche est contre-appui et appui. Nous travaillons intensément sur le bon positionnement en possession afin de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Avec le ballon, nous avons nos solutions, mais il faut aussi être préparé au moment où on le perd pour que le temps sans ballon soit très court.

Quelles que soient la formation et la tactique, Goretzka pense que ce groupe de joueurs est attaché à l’excellence.

« C’est ce qui distingue notre équipe, vous pouvez sentir cette volonté inconditionnelle de continuer à se développer, même si beaucoup de nos joueurs sont déjà au plus haut niveau et ont remporté de nombreux titres », a déclaré Goretzka.