La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, parle de l’importance d’une mentalité forte

Alors que la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, parcourait son cheminement de carrière, une chose sur laquelle il a toujours su qu’il devrait s’appuyer – même dans les moments les plus difficiles – était une forte mentalité.

Pour le tueur à gages polonais, son état d’esprit a joué un rôle clé en ne laissant pas le bruit extérieur affecter son jeu. Lewandowski pense également que tout le monde – dans tous les domaines de la vie – ferait bien de rester concentré sur les choses qu’il peut contrôler.

« Je pense que ce ne sont pas seulement les footballeurs, mais tous les sportifs. Quand tu es au sommet, tu dois juste être fort mentalement. Cela a à voir avec les attentes, la pression, le monde dans lequel nous vivons où ce ne sont pas seulement les bonnes choses que vous faites mais aussi les mauvaises choses qui attirent beaucoup l’attention, y compris dans les médias », a déclaré Lewandowski à Bundesliga.com. “Ensuite, les fans et les gens parlent d’une situation. Quand c’est une bonne situation, c’est toujours positif. Mais il y a aussi des situations ou des moments difficiles. Et pour les sportifs et les footballeurs, il est également important de rester fort mentalement. Indépendamment de ce qui se passe, vous devez être capable d’exclure les choses extérieures tout en vous concentrant sur votre truc. Indépendamment de ce qui se passe, vous devez toujours penser positivement et continuer à croire en votre succès.

Avec ce type d’état d’esprit, ce n’est pas un choc que Lewandowski s’améliore de plus en plus au fil des saisons.