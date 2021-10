La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, réfléchit au moment où il savait qu’il pourrait être différent

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est le buteur le plus prolifique de la planète et l’un des meilleurs joueurs du monde. Bien que sa trame de fond ait été bien documentée, Lewandowski a récemment été interrogé sur le moment où il s’est rendu compte qu’il pourrait être destiné à la célébrité.

Pour le tueur à gages polonais, cela revenait à ses premières apparitions pour le Borussia Dortmund.

«Je pense que c’était l’époque de mes premières performances au Borussia Dortmund. Bien sûr, la première étape où j’ai su que je serais footballeur professionnel, c’est quand je suis allé à Lech Poznan à 18 ans. Mais c’était la première étape. Ce n’était pas mon rêve de jouer à ce niveau. Mon rêve a toujours été de jouer dans les plus grands stades et de gagner des choses avec les plus grandes équipes. Étape par étape et année après année, j’ai toujours amélioré quelque chose », a déclaré Lewandowski à Bundesliga.com. « Je pense avoir dit plusieurs fois au cours des années que je suis au sommet. Parfois, les petites choses font la petite différence. C’est comme ça que j’ai su que je devais améliorer les petites choses, et ensemble, vous voyez le résultat et la performance.

Bien sûr, Lewandowski a trouvé facile d’identifier certains des meilleurs moments de sa carrière après ces premières performances.

« Il y a eu beaucoup de moments. Quand j’ai marqué quatre contre le Real Madrid en Ligue des champions, puis j’ai marqué cinq buts en neuf minutes. Vous pensez alors que ce que vous venez de faire est quelque chose de spécial, mais le succès avec l’équipe est également important », a fait remarquer Lewandowski. « Comme je l’ai dit, c’est important dans le football. Je sais ce que cela signifie que je viens d’une nation dite plus petite, où il n’y a pas autant de joueurs de haut niveau. Vous avez dû faire un travail plus dur que les joueurs de plus grandes nations avec de plus grandes réalisations nationales. »