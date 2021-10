La star du Bayern Munich, Serge Gnabry, réfléchit au redressement de sa carrière après un passage difficile en Premier League

Bayern Munich l’ailier Serge Gnabry a eu une carrière très mouvementée. Partant du bas, étant radié pendant son séjour en Premier League, l’international allemand a gravi les échelons et s’est métamorphosé en l’un des joueurs clés de son club et de son pays.

Alors qu’il jouait pour West Brom en tant que prêteur d’Arsenal, le directeur du club de l’époque, Tony Pulis, a rendu un verdict tristement célèbre sur Gnabry, que le joueur de 26 ans a ensuite réussi à prouver qu’il avait tort.

« Serge est venu ici pour jouer à des jeux, mais il n’a tout simplement pas été pour moi, pour le moment, à ce niveau pour jouer à des jeux. » — Tony Pulis sur Serge Gnabry (West Brom, octobre 2015)

L’histoire de la carrière de Gnabry et comment il a pu rester fort pendant son voyage à travers les routes rocheuses et en émerger un héros est sans aucun doute inspirant.

Il a commenté, (via Bundesliga.com), « J’ai fait de mon mieux à West Brom et ça n’a pas marché. Mentalement pour moi, à cette époque à West Brom, je me suis dit : « Même si je n’ai aucune chance de jouer, tout ce que je peux faire, c’est travailler dur. Vous connaissez toujours votre valeur, en dehors ou sur le terrain. Je connaissais mes capacités. Mais je dirais que le côté mental a vraiment progressé pendant cette période et m’a aidé à être qui je suis maintenant.

En plus de ses 17 buts en 28 apparitions avec l’Allemagne, ce qui a fait de lui le meilleur buteur après la Coupe du monde 2018, Gnabry a réussi à trouver le chemin des filets 51 fois et a réalisé un total de 33 passes décisives en 137 matchs pour le Bayern depuis qu’il a rejoint le club. en 2018. Il a également pu prouver que ses sceptiques avaient tort sur leur propre sol lors de ses visites à Londres pour Die Roten’s Ligue des champions agencements.

Avec un extension de contrat brassage, nous pourrons assister encore plus à la magie Gnabry aux couleurs du Bayern pendant quelques années.