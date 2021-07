La star du Bayern Munich Thomas Muller prête à faire ses preuves à nouveau sous Julian Nagelsmann

Alors que les fans du Bayern Munich se préparent à accueillir leur cinquième nouvel entraîneur depuis 2017, une star attend déjà avec impatience le défi. Thomas Muller, qui était l’une des principales figures de l’ancien régime de Hansi Flick, se dit prêt à faire ses preuves à nouveau auprès du nouvel entraîneur Julian Nagelsmann.

“Il y a un nouvel entraîneur au FC Bayern, ce qui est toujours un nouveau défi pour moi en tant qu’ancien”, a déclaré le Raumdetuer (via Abendzeitung). “Vous apprenez à connaître de nouvelles choses et de nouvelles personnes, et vous devez faire vos preuves encore et encore pour atteindre les objectifs les plus élevés au FC Bayern.”

Muller fait également allusion à des changements possibles dans le style de jeu du Bayern, en déclarant: “Les nouveaux détails et ce qu’ils changent dans la structure de l’équipe font toujours ressortir des constellations intéressantes, j’attends ça avec impatience.”

Pour l’instant cependant, le joueur de 31 ans profitera de vacances après une campagne difficile pour l’Euro avec l’Allemagne. Il vise à être au top de sa forme physique avant le début de la saison prochaine, afin de pouvoir tout donner pour le nouvel entraîneur. Comment peut-on ne pas aimer ce gars?