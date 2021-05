La star du Borussia Dortmund, Erling Haaland, échange ses maillots avec un arbitre après sa victoire sur le Bayer Leverkusen, avec Lars Bender autorisé à marquer un penalty lors du dernier match de Bundesliga

Erling Haaland et le Borussia Dortmund ont une fois de plus montré qu’ils faisaient les choses un peu différemment des autres.

Il n’y a pas beaucoup de place pour la sentimentalité dans le football ces jours-ci, mais l’attaquant et ses coéquipiers n’étaient pas sur le point de laisser quoi que ce soit entraver deux grands moments alors que la saison de Bundesliga 2020/21 se terminait.

Haaland célèbre l’un de ses buts contre Leverkusen

Contre le Bayer Leverkusen, et avec une place en Ligue des champions la saison prochaine déjà scellée, Dortmund a remporté une victoire 3-1.

Haaland a marqué deux fois, naturellement, alors que le Norvégien continue de prouver qu’il est l’un des meilleurs jeunes attaquants du football mondial.

Le joueur de 20 ans a terminé la campagne avec 27 buts en 28 matches de Bundesliga, pas mal pour sa première saison complète dans la division.

Mais à la fin du match contre Leverkusen, plutôt que d’échanger des maillots avec l’un de ses adversaires, il a échangé des maillots avec l’arbitre!

Haaland embrasse l’arbitre Grafe au coup de sifflet final

D’ordinaire, cela aurait été bizarre, mais nous pouvons le permettre dans les circonstances.

L’officiel Manuel Grafe prenait en charge son dernier match, donc l’as du but norvégien était plus qu’heureux de remettre son maillot, tandis qu’il a ensuite posé avec l’équipe de Grafe pour des photos.

Haaland a enfilé le maillot de l’arbitre pour une photo

Ce n’est pas non plus la première fois que Haaland s’entend avec un arbitre.

En Ligue des champions, après une défaite contre Manchester City en quarts de finale à l’Etihad, il a été aperçu en train de signer un autographe pour l’arbitre assistant Octavian Sovre.

Cette fois, le responsable a fait don de ses cartons jaunes et rouges signés au centre SOS Autism Bihor en Roumanie.

Et ce n’était pas non plus le seul acte de bonne volonté de la journée.

L’ancien international allemand Lars Bender, était sur le banc pour son dernier match pour Leverkusen après avoir annoncé sa retraite, à l’âge de 32 ans.

Dans la dernière minute du match, ils ont remporté un penalty et il a été remplacé par son frère Sven, qui prend également sa retraite.

Et, avec la victoire presque scellée, et aucune ramification pour avoir concédé le but, le gardien de but de Dortmund Roman Burki a laissé la frappe de Bender sans même tenter de plonger.

Le joueur a même remercié Burki après la frappe.