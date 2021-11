La star du Borussia Dortmund Erling Haaland fait face à une période prolongée en marge et pourrait ne plus jouer en 2021, alors que Chelsea, Man City et Manchester United ont mis en garde contre le coût réel du transfert

Erling Haaland souffre toujours d’une blessure et sera probablement absent jusqu’à Noël.

L’attaquant de la machine à but n’a plus joué depuis la défaite 4-0 en Ligue des champions subie par le Borussia Dortmund contre l’Ajax le 19 octobre.

.

Haaland ne jouera peut-être plus avant Noël

Dortmund a raté ses buts en Europe en s’inclinant à nouveau contre les Néerlandais mercredi, s’inclinant cette fois 3-1 à domicile.

Le joueur de 21 ans a déjà marqué 13 buts en seulement 10 matchs cette saison et a un record de 70 buts en 69 matchs pour le club depuis son arrivée.

Mais il fait face à une longue période d’inactivité en raison d’une blessure à la hanche en cours et, selon son ancien père footballeur, il pourrait ne pas rejouer en 2021.

« Il va relativement bien compte tenu de la situation, mais il sera absent pendant un petit moment », a déclaré Alf-Inge Haaland à TV 2 Norway à propos de la blessure de son fils.

« Ce serait un bonus s’il obtenait des matchs avant Noël, mais c’est plutôt improbable. »

.

Une blessure à la hanche a empêché l’attaquant vedette d’entrer

Haaland a une clause libératoire de 64 millions de livres sterling qui entre en vigueur à la fin de la saison avec Manchester United, Man City et Chelsea parmi les clubs qui envisagent une décision.

Bien qu’il soit disponible pour un accord relativement bon marché, les clubs ont été avertis que le coût réel pourrait être d’environ 250 millions de livres sterling.

L’agent de l’attaquant de Chelsea Timo Werner, Volker Struth, a expliqué au média allemand Bild les détails les plus fins de l’accord et pourquoi le Bayern Munich est peu susceptible d’être dans la course.

« Haaland a une clause libératoire », a-t-il déclaré.

.

Haaland a 70 buts pour Dortmund en seulement 69 matchs

« L’ensemble du package avec cinq ans de salaire et de commission pour l’agent sera probablement à la frontière de 250-300 millions d’euros [£254million].

« Même si le Bayern Munich avait l’argent, il ne le ferait pas. L’enfer éclaterait si un joueur en Allemagne [was paid] 50 millions d’euros.