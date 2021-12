La star du Borussia Dortmund Erling Haaland n’envisagera pas le transfert de Barcelone à moins de se qualifier pour la Ligue des champions, un énorme coup de pouce pour Man City

Barcelone pourrait manquer la signature d’Erling Haaland s’il se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Les Espagnols font partie des nombreux clubs qui cherchent désespérément à obtenir la signature du Norvégien alors qu’il poursuit sa forme époustouflante pour le Borussia Dortmund.

Haaland ne manquera pas d’options s’il veut partir cet été

L’agent du joueur de 21 ans, Mino Raiola, a eu plusieurs discussions avec des clubs étrangers ces dernières semaines alors qu’il cherche à assurer à son client un transfert de premier ordre.

Barcelone a fait sa première approche après que Raiola ait rencontré le directeur général du club, Joan Laporta, plus tôt cette semaine, ce qui a amené beaucoup à se sentir en pole position.

Mais, selon SPORT, la décision de Haaland dépend fortement de la capacité de Barcelone à assurer le football de la Ligue des champions.

Les géants de la Liga, le Barca, sont dans une phase de transition sous la direction du nouveau patron Xavi Hernandez qui a succédé à Ronald Koeman mais occupe actuellement la huitième place du classement, à cinq points de la quatrième place.

Xavi et le club ont un long voyage devant eux pour ramener le Barça là où ils étaient

L’attaquant du Borussia Dortmund a marqué 74 fois en 72 matchs depuis son arrivée du Red Bull Salzbourg en janvier 2020.

Il n’est pas surprenant que Haaland soit recherché par la plupart des meilleurs clubs européens, mais Barcelone a également un autre obstacle à surmonter.

Ils pourraient bien avoir du mal à égaler les chiffres financiers requis pour conclure l’affaire.

Au total, cela pourrait coûter 170 millions d’euros (144,7 £) pour signer Haaland avec les frais, 42,6 millions de livres sterling de commission pour l’agent Raiola et le père de Haaland, et enfin le salaire du joueur qui pourrait être d’environ 34 millions de livres sterling par an.

Haaland avec au niveau international pour la Norvège

Raiola semble croire que Man City, le Real Madrid, le Bayern Munich sont les autres principaux prétendants.

« Man City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United », a déclaré Raiola sur Sport1 la semaine dernière.

« Nous réfléchissons depuis deux ans. Nous avons des idées claires sur l’endroit où Haaland devrait aller. Nous ne sommes pas influencés par le marché.

« Nous pouvons influencer [things] avec un joueur comme Haaland. C’est vraiment un deuxième match parallèle au football… deux jours de matches et cinq de rumeurs », a-t-il ajouté.

« Il passera à l’étape suivante. Bayern, Real, Barca, City – ce sont les grands clubs où il peut aller.

