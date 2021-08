La star du crime organisé Christopher Meloni embrasse son “Zaddy” intérieur avec une nouvelle séance photo

in

Law & Order: La star du crime organisé Christopher Meloni a fait tourner les têtes avec sa nouvelle séance photo de cheesecake avec Men’s Health, montrant un physique enviable à 60 ans.

Dans l’interview qui l’accompagne, Meloni a abordé son moment culturel qui inspire une grande appréciation d’Internet. “Mon a— est”, a précisé Meloni, expliquant comment il inspire la soif partout. “C’est cool comme s—”, a poursuivi Meloni. « L’aspect de l’âge entre en jeu dans la mesure où la couverture de [this magazine] et comment je le ressens. Un de mes amis m’a dit : « Avez-vous déjà pensé que dans un million d’années, vous feriez la couverture de Men’s Health ? J’ai dit : ‘Certainement pas à 60 ans.’ “

Dans l’interview, Meloni demande ce qu’est exactement un “zaddy” et est ravi de découvrir que c’est un certain niveau de chaleur qui ne pouvait venir qu’à cette phase de sa vie. “Je pensais juste que c’était une chose mignonne”, a déclaré la star de Law & Order: Organized Crime. “Papa plus ? Papa platine ?”

“C’est réservé à un monsieur plus âgé,” réalisa Meloni. « À quel point ai-je le droit de goûter ce fruit ? À quel point ai-je le droit d’en profiter ? »

Dans l’interview, Meloni plaisante également sur l’habileté de ses fessiers, prouvant qu’il a le sens de l’humour à propos de tout cela. “J’attrape des mouches avec mes joues a–, comme un piège à mouches de Vénus”, rit-il. “Je suis intelligent avec mes joues a–!”

