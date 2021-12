La star du « Daily Show » a des prises de vues torrides sur ce qui n’est vraiment pas un film de Noël

Roy Wood Jr. donne son point de vue sur le cinéma de vacances classique et un favori des téléspectateurs n’est pas quelque chose qu’il trouve comme ayant des éléments de l’esprit des vacances. Dans une vidéo publiée la veille de Noël par The Daily Show avec Trevor Noah, Wood a donné son opinion humoristique et tordue sur quelques cinémas emblématiques qui ne manqueront pas de faire rire les gens et de les bouleverser. Selon Wood, Seul à la maison n’est pas quelque chose qu’il considère comme un film de Noël joyeux.

Per Wood, Home Alone est « un film sur l’abandon d’enfants et une mère négligente », a-t-il déclaré. « Home Alone est essentiellement le précieux des Blancs », a-t-il ajouté à propos du film dramatique de 2009 avec Gabourey Sidibe. Precious raconte l’histoire d’une adolescente, Claireece « Precious » Jones, qui est enceinte de son propre père pour la deuxième fois. Analphabète et avec une mère violente, elle se bat pour avoir la chance de changer de vie avec l’aide d’enseignants et d’une assistante sociale. Cela crée un contraste saisissant.

Pour Wood, Frosty le bonhomme de neige, le populaire spécial télévisé de 1969, n’est pas non plus pour la joie des Fêtes. « Ce n’est pas un film de Noël », a déclaré Wood dans le clip. « C’est un film sur le réchauffement climatique. Frosty fond à la fin de ce film. Vous savez qui d’autre fond à la fin de leurs films ? The Wicked Witch et The Terminator. Ce sont des films tragiques »

Mais il y en a d’autres qui font partie de la liste des films de Noël qui, selon Wood, méritent d’être dans la catégorie, dont Die Hard. « Cela commence littéralement avec Bruce Willis lors d’une fête de Noël », dit-il. » Il dit aussi que Gremlins est un film de Noël parce qu’il parle du « pire cadeau de Noël que vous puissiez offrir à quelqu’un ». la saison des vacances parce qu’il s’agit d’un « homme blanc avec une barbe marchant dans la neige », faisant la comparaison avec le Père Noël.