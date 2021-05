La star du FBI Jeremy Sisto est déjà en train d’hyper la confrontation tant attendue de la finale de la saison 3

L’un des hommes les plus recherchés au monde, Antonio Vargas était responsable du meurtre d’un agent du FBI il y a sept ans et a été démoli par l’agence plus tôt dans la saison. Le démantèlement a conduit les associés de Vargas à presque faire exploser le bâtiment du FBI et Isobel ne l’a pas nécessairement géré aussi bien qu’elle aurait dû le faire lorsqu’elle a fait confiance à Vargas à un moment donné. Jeremy Sisto a taquiné à TV Insider, qui cite une description d’épisode pour la finale promettant une “confrontation tant attendue” entre Isobel et Vargas, sur la façon dont Isobel devra aborder la situation: