La star du football américain Alex Morgan montre des Beats Studio Buds inédits

Après avoir découvert les prochains Beats Studio Buds dans iOS 14.6, nous les avons vus dans la nature avec LeBron James arborant les écouteurs sur les réseaux sociaux. Maintenant, la star du football américain Alex Morgan a fait de même avec la variante blanche des Beats Studio Buds.

Les Beats Studio Buds, qui ne sont pas encore sortis, présentent un design sans tige et nous avons découvert le boîtier de chargement ainsi que des images des bourgeons. Sur la base de ce que nous avons appris, la prochaine version comprendra la prise en charge Hey, Siri, le couplage instantané et inclura également la suppression du bruit.

Une semaine plus tard, Apple a obtenu l’approbation de la FCC pour les nouveaux Beats Studio Buds, qui incluaient une image montrant à quoi ressemblait l’intérieur des bourgeons avec les contacts pour le chargement et également sans embouts auriculaires.

Deux jours plus tard, nous avons eu notre premier aperçu réel des Beats Studio Buds à distance avec LeBron James les portant dans une publication Instagram. Le message ne mentionnait pas spécifiquement les nouveaux écouteurs, mais il portait les blancs sur les quatre photos.

Hier soir, Alex Morgan a partagé une photo sur Instagram d’elle portant les mêmes Beats Studio Buds blancs que LeBron avant que l’équipe de football féminine américaine affronte la Jamaïque dimanche. Comme le post de LeBron, elle n’a pas spécifiquement mentionné les écouteurs, mais ils sont faciles à repérer avec le boîtier de charge ovale.

Espérons que nous en saurons bientôt plus sur le lancement officiel de ces nouveaux écouteurs intra-auriculaires pointus. Découvrez plus d’images des Beats Studio Buds et quelques courtes vidéos animées ici.

