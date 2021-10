La star du football australien Josh Cavallo révèle qu’il est gay dans une vidéo émotionnelle

Lire du contenu vidéo

@AdelaideUnited/Twitter

Joueur de foot célèbre Josh Cavallo – qui a joué pour l’équipe nationale australienne des moins de 20 ans – a annoncé qu’il était gay … disant dans une vidéo émouvante qu’il en avait assez d’essayer de vivre une « double vie ».

« C’est épuisant », a déclaré le joueur de 21 ans à propos d’essayer de jouer au football et de garder son secret. « C’est quelque chose que je ne veux pas que quiconque expérimente. »

Le joueur d’Adelaide United a ajouté dans la vidéo qu’il espère que son annonce aidera les autres à faire connaître leurs vérités et à vivre leur vie sans se cacher.

« Je veux inspirer et montrer aux gens que c’est bien d’être soi-même et de jouer au football », a déclaré Cavallo. « C’est bien d’être gay et de jouer au football. »

Cavallo, selon CNN, est désormais le seul joueur de « haut vol » ouvertement gay au monde.

Josh a déclaré que la réponse à son annonce a été incroyable … et l’a amené à se demander « pourquoi ai-je caché ce fardeau pendant si longtemps? »

« Je veux montrer à toutes les autres personnes qui luttent et qui ont peur – qui que ce soit – que, n’agissez pas comme quelqu’un que vous n’êtes pas », a ajouté Cavallo. « Soyez vous-même. Vous étiez censé être vous-même. »

Les meilleures équipes et organisations du monde entier ont apporté leur soutien à Cavallo à la suite de son annonce … avec la Premier League disant dans un tweet: « Le monde du football est derrière vous et nous vous souhaitons tout le meilleur. »

Le monde du football est derrière vous et nous vous souhaitons le meilleur ❤️🧡💛💚💙💜 – Premier League (@premierleague) 27 octobre 2021 @premierleague

Cavallo est l’un des joueurs de football les plus brillants au monde depuis son adolescence – et a remporté le prix A-League Rising Star d’Adelaide United après sa grande saison l’année dernière.