La star du football Samantha Kerr met un fan sur le terrain pendant le match de la Ligue des champions

Twitter/@Bcoxy2012

joueur de football de Chelsea Samantha Kerr n’aime pas les fans sur le terrain — parce qu’elle a directement nivelé un intrus qui a interrompu un match cette semaine … et la vidéo est sauvage.

Tout s’est déroulé mercredi soir lors de la 87e minute du match de Ligue des champions entre Chelsea et la Juventus… lorsqu’un homme en veste noire et en survêtement gris est entré sur le terrain et a tenté de prendre des selfies avec les joueurs.

Sa tentative a eu des conséquences, car lorsqu’il s’est dirigé vers l’avant de Chelsea, elle l’a frappé avec une mise en échec féroce qui l’a envoyé voler sur le gazon.

La foule a été très impressionnée par la manœuvre du joueur de 28 ans, criant « ooooohhh » alors que le ventilateur était étendu sur le sol.

Il s’est finalement levé et s’est enfui… lorsque la sécurité est finalement intervenue et l’a emmené.

La partie folle ?? Kerr a en fait été pénalisé pour l’arrêt défensif de l’intrus… recevant un carton jaune des arbitres.

entraîneur de Chelsea Emma Hayes a parlé des actions de Kerr … en disant: « Cela devrait nous rappeler à tous dans nos stades et avec nos stadiers, nous devons d’abord protéger les joueurs ».

« Il aurait pu attendre la fin pour une photo s’il en avait vraiment voulu une. »