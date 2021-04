La star du football Tom Brady lance sa propre plateforme NFT

Tom Brady, six fois champion du Super Bowl, soutient un nouveau développement majeur dans l’industrie des jetons non fongibles en lançant sa propre plate-forme NFT.

La nouvelle plate-forme NFT, baptisée Autograph, ciblera certaines des plus grandes figures du sport, du divertissement, de la mode et de la culture pop, et fournira un outil pour des objets de collection numériques uniques, a déclaré Brady à CNN mardi. La plate-forme devrait être lancée ce printemps.

Le PDG d’Autograph, Dillon Rosenblatt, a déclaré que la plate-forme réunira «certains des noms et marques les plus emblématiques du monde avec les meilleurs artistes numériques» afin de créer et de lancer des pièces NFT à une communauté de fans et de collectionneurs. Autograph proposera également des offres interactives telles que des enchères en direct et des ventes de produits physiques, ainsi que des expériences en personne.

Selon CNN, Brady et l’entrepreneur Richard Rosenblatt seront les coprésidents d’Autograph. Selon le site Web de la société, le conseil des conseillers et des présidents comprend également le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, le PDG de Live Nation Michael Rapino, les cofondateurs de DraftKings Jason Robins et Paul Liberman, ainsi que Dawn Ostroff, responsable de la publicité chez Spotify.

Les NFT sont des éléments uniques de contenu numérique mis en ligne à l’aide de la blockchain, la technologie sous-jacente des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC) et Ether (ETH). Les nouveaux actifs numériques sont considérés par beaucoup comme un moyen de garantir la rareté numérique.

Il existe un grand nombre de plates-formes et de marchés NFT qui permettent aux créateurs et aux fans de vendre et d’acheter des NFT, y compris la plate-forme Nifty des frères Winklevoss. Alors que les NFT deviennent de plus en plus populaires – certaines pièces autonomes se vendant jusqu’à 70 millions de dollars – les entreprises mondiales de cryptographie se démènent pour créer leurs propres plates-formes et divisions NFT pour répondre à la demande croissante.

Parmi les dernières entreprises à s’être lancées dans l’espace NFT, citons le plus grand échange de crypto de l’Inde, WazirX, le fournisseur français de portefeuille de matériel cryptographique Ledger et l’échange de crypto-monnaie Crypto.com.