La star du football Tom Brady lance une nouvelle collection NFT inspirée des premières années de sa carrière

Les NFT du début de carrière de Brady seront commercialisés via Autograph et seront des éléments aléatoires tirés dans des « boîtes mystères ».

Le joueur de football et quarterback populaire des Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, a annoncé le lancement d’une nouvelle collection de jetons non consommables (NFT) dans lesquels il dépeint certains moments emblématiques au cours des premières étapes de sa carrière.

La nouvelle collection NFT de Tom Brady

Mieux connue sous le nom de « Live Forever: The Tom Brady Origins Collection », cette nouvelle collection comprendra un total de 16 600 objets de collection numériques sous forme de NFT, tous associés aux premières années de Brady dans la NFL. Il sera disponible pour le grand public à partir du 9 décembre de cette année, et les objets sont divisés en fonction de leur niveau de rareté, donc les qualifications « Carbone, Platine, Émeraude, Saphir et Rubis » s’appliquent.

Cette collection sera disponible via la plateforme Autograph, et les détenteurs de pass d’accès anticipé pourront commencer à acheter leurs NFT à partir du 7 décembre à 17h00 (HE).

En plus de ce qui précède, tous les objets de collection seront échangés via des « boîtes mystères » où se trouveront des objets aléatoires, y compris des NFT associés à des documents Brady privés, ainsi que des images d’objets appartenant au joueur remontant à ses premières années dans le football américain. . Il a également été indiqué que si un collectionneur obtient cinq objets de la même catégorie, il recevra également un objet de collection sous la forme d’une statue, qui servira de reconnaissance pour les prouesses des acheteurs.

Chaque boîte mystère est au prix d’environ 80 $ et contiendra un objet de collection. Ils peuvent être ouverts à partir du 14 décembre une fois achetés.

Brady et les NFT

En tant que tel, au-delà de ses exploits et de ses réalisations dans le monde de la NFL, Brady s’est également fait un nom et une réputation dans l’industrie des objets de collection numériques, ayant dans le passé lancé sa propre gamme d’objets de collection en plus de la plate-forme Autograph où ceux-ci et bien d’autres sont vendus.

En plus de ce dernier, Brady a également affirmé être « passionné et utilisateur » de crypto-monnaies, il maintient donc les investissements dans le secteur. Au milieu de cette année, la célébrité a également finalisé l’achat d’actions de la bourse FTX, fondée et gérée à l’origine par Sam Bankman-Fried, remplissant même le rôle d’apparaître dans des publicités associées.

