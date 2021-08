La star du hip-hop Megan Thee Stallion crée une vidéo ‘Bitcoin for Hotties’ pour coacher les fans sur la crypto

in

7 août 2021 11:27 UTC

| Actualisé:

7 août 2021 à 11:27 UTC

Par Clark

La créatrice de hip-hop primée Megan Thee Stallion a révélé une vidéo d’elle-même expliquant les principes fondamentaux du bitcoin, ainsi que ce que c’est, pourquoi c’est précieux et comment l’obtenir. La rappeuse connue a déjà donné 1 million de dollars en bitcoins à ses fans avec l’application Cash de Square.

La célèbre star du hip-hop présente Bitcoin à ses fans

La rappeuse populaire Megan Thee Stallion, également appelée Hot Girl Meg, a publié mardi une vidéo intitulée “Bitcoin for Hotties” avec Cash App, un service de paiement mobile développé par Jack Dorsey’s Square Inc.

Megan Thee Stallion compte plus de 24,1 millions de followers sur Instagram et 6,4 millions de followers sur Twitter. Elle a reçu de nombreuses distinctions, ainsi que 3 Grammy Awards. Lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards, elle est devenue la deuxième créatrice de hip-hop féminin à remporter le prix du meilleur nouveau créateur. En 2020, Time Magazine l’a nommée l’une des 100 personnes les plus influentes au monde sur sa liste annuelle.

Sa vidéo Bitcoin for Hotties commence par la star expliquant ce qu’est le bitcoin. Elle a dit:

« Le bitcoin est peut-être un nouveau type d’argent. alors que l’argent dans votre portefeuille est émis et contrôlé par les gouvernements, le bitcoin peut être une sorte de crypto-monnaie d’un étalon sauvage. Il ne peut être contrôlé par personne.

“Cela implique qu’aucune personne ou organisation ne peut choisir quelle quantité est utilisée, quelle quantité est en circulation ou quelle est sa valeur, alors boom. Il n’y a qu’une quantité limitée de bitcoins, comme l’or, l’argent ou moi », a-t-elle poursuivi.

La vidéo expliquait ensuite pourquoi le bitcoin est efficace, accentuant l’insuffisance et la sécurité. En expliquant que la valeur du bitcoin fluctuait, elle a expliqué un moyen d’acquérir du bitcoin, par exemple à partir d’échanges de crypto-monnaie ou via Cash App.

La vidéo Bitcoin for Hotties est la deuxième vidéo éducative gratuite dans le cadre du partenariat de l’artiste avec Cash App. La vidéo principale, intitulée « Investir pour les chaudasses », concernait les investissements en bourse. C’était absolument gratuit il y a un mois.

En décembre de l’année dernière, Megan Thee Stallion a déclaré un cadeau de 1 million de dollars en bitcoins avec Cash App. Le mois dernier, ils se sont associés pour offrir 1 million de dollars en stock autour de la sortie de son single “Thot Sh*t”.

Clark

Chef de la technologie.