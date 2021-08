La star du hip-hop produit son “dernier” album TDE

in

Kendrick Lamar a toujours été une énigme. Il laissera tomber des albums classiques et disparaîtra pendant des années en dehors d’un flux constant de fonctionnalités.

Il est relativement silencieux sur la scène musicale depuis l’abandon de son projet acclamé par la critique DAMN. en 2017.

Cet album est un classique certifié. Il a valu à Kendrick de nombreuses nominations et récompenses aux Grammy Awards, dont le meilleur album de l’année, le meilleur album de rap de l’année et même la meilleure chanson de rap pour “Humble”.

L’album lui a même valu un prix Pulitzer. Je ne savais même pas qu’il était possible pour des albums de rap de gagner des Pulitzers.

Donc, de toute façon, vous obtenez l’image maintenant. Cet album était fantastique. C’est un classique, peu importe la façon dont vous le coupez. Et, évidemment, cela a laissé les gens en redemander.

Nous attendons tous depuis quatre ans maintenant, en espérant en avoir plus bientôt. Et, apparemment, cela se présente sous la forme de son dernier album avec Top Dog Entertainment.

Lamar a annoncé son prochain album via un tweet. Dans ce dossier, il a publié une déclaration de ce qu’il a appelé “nu pensées”.

Kendrick Lamar nous fait le point sur la vie et mentionne qu’il termine son dernier album TDE. pic.twitter.com/zjFKCYFnzK – Def Pen (@DefPen) 20 août 2021

« Alors que je produis mon dernier album TDE, je me sens heureux d’avoir fait partie d’une telle empreinte culturelle après 17 ans. Les luttes. Le succès. Et surtout, la Confrérie. Puisse le Très-Haut continuer à utiliser Top Dawg comme un vaisseau pour les créateurs candides. Alors que je continue à poursuivre la vocation de ma vie.

C’est beaucoup. La grande révélation, cependant, est que ce sera le dernier album de Kendrick avec Top Dawg Entertainment – ​​le label avec lequel il est depuis son entrée dans le courant dominant du hip-hop. Et c’est énorme.

Mais l’autre révélation est que, alors que Lamar travaille sur ce dernier album avec TDE, il ne semble pas savoir ce qu’il va faire après cela.

Avant d’annoncer l’album final, il dit avoir beaucoup réfléchi « sur ce qui compte le plus. La vie dans laquelle mes mots atterriront ensuite », qui peut être lu de différentes manières. Il dit aussi plus tard « qu’il y a de la beauté dans l’achèvement. Et toujours la foi en l’inconnu.

Cela ressemble beaucoup à un gars qui n’a aucune idée de ce qui l’attend ensuite. Honnêtement, cela ressemblait toujours à ce qui allait arriver avec Lamar. Il a clairement eu d’autres intérêts.

Il a lancé sa propre société de services pour les créateurs appelée Pg-Lang en 2020, alors peut-être que sa prochaine étape sera quelque chose là-bas. Peut-être qu’il travaillera indépendamment avec son propre label. Peut-être que ce ne sera pas du tout de la musique – ce sera peut-être quelque chose auquel aucun de nous ne pense.

Et c’est tout à fait bien. Bien que ce serait bien de continuer à obtenir des albums de Kendrick Lamar, c’est aussi plutôt cool de le voir prendre son temps pour comprendre les choses.

Quoi qu’il en soit, espérons que ce dernier album qu’il nous laisse soit aussi bon que les joints qui l’ont précédé.

Les fans de Marvel ont partagé tant de théories incroyables après avoir vu la dernière bande-annonce de ” Eternals “

Regardez notre série de déballage de baskets, Livraison spéciale