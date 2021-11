La star du jazz Charles Lloyd ajoutée à la programmation du festival Love Supreme 2022

Les stars du jazz Charles Lloyd, Julian Lage et Bill Frisell font partie d’une multitude d’acteurs vedettes qui ont été ajoutés au Love Supreme Jazz Festival 2022. qui revient à Glynde Place dans l’East Sussex du 1er au 3 juillet 2022.

Parmi les noms confirmés jusqu’à présent pour la vaste programmation 2022 se trouve la superstar de la néo-soul Erykah Badu (présentant son seul spectacle au Royaume-Uni de 2022), l’un des groupes de R&B féminins les plus vendus de tous les temps TLC, la reine américaine de la soul Candi Staton et les légendes du disco Sister Sledge.

Une programmation de poids lourds des scènes florissantes du jazz, du R&B et de la soul du Royaume-Uni comprendra Tom Misch, Lianne La Havas, Ezra Collective, Franc Moody, The Brand New Heavies, Emma-Jean Thackray, Matthew Halsall, Nala Sinephro et Sarathy Korwar .

Les figures de proue du jazz international seront également présentes à Love Supreme avec le guitariste de Blue Note Julian Lage, le père de l’éthio-jazz Mulatu Astatke et les maîtres saxophonistes américains Charles Lloyd, Gary Bartz et Rudresh Mahanthappa. Lloyd fait ses débuts au festival avec un groupe mettant en vedette le guitariste Bill Frisell, Bartz fera équipe avec Maisha, six musiciens de Londres, pour interpréter la musique de leurs sessions acclamées Night Dreamer Direct To Disc, et Mahanthappa apporte sa fusion incendiaire des traditions occidentales et indiennes. D’autres artistes seront annoncés en temps voulu, notamment des DJ, des soirées après-spectacle et des cabarets.

Les offres supplémentaires du festival comprendront un espace de bien-être et de yoga, une baignade secrète, des randonnées organisées à travers les South Downs, une multitude d’activités destinées aux enfants, le retour du restaurant de banquet de style longue table Lazy Bird Kitchen, le Supremium VIP qui offrira une gamme d’avantages premium ainsi que la possibilité de regarder des performances exclusives d’artistes, et le Jazz Lounge, qui présentera une gamme d’interviews d’artistes, de conférences, de tables rondes et de projections de films. Le festival verra également le retour d’un espace Bands & Voices élargi, qui présente des cours de cabaret, de créations orales et de danse swing, et niché dans les bois, l’espace Blue In Green présente de la musique live et des DJ jusque tard dans la nuit.

La programmation complète de Love Supreme 2022 à ce jour :

Erykah Badu – Performance exclusive au Royaume-Uni

CCM

Tom Misch

Lianne La Havas

Collectif Ezra

Luge soeur

L’exploit de Charles Lloyd. Bill Frisell

Candi Staton

Mulatu Astatke

Les tout nouveaux poids lourds

Franc Moody

Gary Bartz & Maisha

Matthieu Halsall

Emma-Jean Thackray

Julien Lage

Nala Sinéphro

Robots MF

Sarathy Korwar

Isaïe Sharkey

Le trio de héros de Rudresh Mahanthappa

Football96

Bel Cobain

Géorgie Cécile

Fergus McCreadie

Pistolet de maman

Joe Stilgoe et les artistes

Michael Janisch

Ifé Ogunjobi

Rob Luft

STRATA de Graham Costello

Corto.alto

Matt Carmichael

Archipel