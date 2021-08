La star du matin de MSNBC pourrait désormais porter des accusations d’extorsion contre Donald Trump, selon les experts

in

Joe Scarborough et Mika Brzezinski de MSNBC ont affirmé dans leur émission Morning Joe et dans un éditorial du Washington Post qu’ils avaient été avertis à plusieurs reprises par de hauts responsables de la Maison Blanche de Trump qu’il y aurait un article négatif à leur sujet dans le National Enquirer.

C’est-à-dire, à moins qu’ils ne se soient excusés auprès du président Trump pour leur couverture critique de son administration.

Ils ont raconté une agréable soirée passée avec le président élu Trump juste avant son investiture, qui a fait face aux attaques notoires de Trump sur Twitter à cette époque :

« Le président élu nous a invités tous les deux à dîner le 30 décembre. Joe était présent parce que Mika ne voulait pas y aller. Après avoir écouté le président élu parler de ses projets de politique étrangère, M. Trump a demandé le lendemain à Joe si Mika pouvait également visiter Mar-a-Lago cette nuit-là.

Elle a accepté à contrecœur d’y aller. Après notre arrivée, le président élu nous a emmenés dans les quartiers d’habitation de sa famille avec sa femme, Melania, où nous avons eu une conversation agréable.

Nous avons poliment décliné ses invitations répétées à assister à une fête du Nouvel An et nous étions de retour dans notre voiture en 15 minutes.

Joe Scarborough a abordé la question en détail dans leur émission, en déclarant: “Le président est ami avec le gars qui dirige ce National Enquirer.”

Scarborough a ajouté: “Et ils ont dit:” Si vous appelez le président et que vous vous excusez pour votre couverture, alors il décrochera le téléphone et mettra en gros cette histoire. J’ai eu, je dirai juste, trois personnes au sommet de l’administration qui m’ont appelé, et la réponse était comme, vous vous moquez de moi ? Je ne sais pas ce qu’ils ont, racontez une histoire.

Le président a répondu aux allégations via Twitter.

En quelques minutes, Joe Scarborough a répondu qu’il avait des preuves pour étayer sa demande.

La question est maintenant de savoir si la preuve serait suffisante pour inculper un membre de l’administration Trump d’extorsion.

Le National Enquirer nie que leur propriétaire et ami proche de Trump, David Pecker, ait quoi que ce soit à voir avec le processus éditorial.

