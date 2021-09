La star du milieu de terrain a dit de rejeter Man City en faveur du transfert de Leicester

Nous entrons dans le week-end avec toutes les meilleures offres Apple, qui sont titrées par jusqu’à 140 $ d’économies sur l’Apple Watch Series 6. C’est parallèlement au nouvel iPad mini 2021 d’Apple qui tombe à 459 $ en pré-commande et le portefeuille officiel en cuir MagSafe sur 49 $. Faites le saut pour tout cela et plus […] More