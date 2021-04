La star du ‘NCIS’ Mark Harmon et Pam Dawber partagent les secrets de leur relation de longue durée .

Mark Harmon voit un visage familier à l’autre bout du comptoir du dîner dans l’épisode du 6 avril de NCIS: l’épouse réelle de l’acteur, Pam Dawber, qui fait ses débuts dans la procédure CBS de longue date, le début d’un quatre- arc d’épisode.

Les passionnés de télévision de longue date se souviendront de Dawber en tant que star de la comédie ABC des années 70 Mork & Mindy et de la sitcom CBS des années 80 My Sister Sam. Son concert au NCIS, dans lequel elle incarne Marcie Warren, une journaliste d’investigation, marque un retour au petit écran pour une actrice dont le dernier concert télévisé régulier s’est terminé en 1998.

L’épisode de mardi marque également un rare aperçu de Harmon et Dawber ensemble. Le couple est résolument privé, comme Harmon l’a déclaré à TV Insider en 2017. «Ce n’est même pas un choix», a-t-il expliqué. «C’est qui nous sommes. Nous restons à la maison. Beaucoup. Je ne suis ni un gars de Twitter ni un gars de Facebook. Nos fils ne sont pas non plus là-dedans. Pam et moi avons tous deux gagné notre vie dans cette entreprise, et pourtant, il y a une partie de cela qui n’est tout simplement pas naturelle.

Dawber a parlé d’elle et d’Harmon rester à l’abri des regards du public dans un article de couverture de People en 1987 avant de se marier (après qu’Harmon ait décroché l’homme le plus sexy du monde en 1986): «Nous n’essayons pas de garder quelque chose de secret, mais si vous ne le faites pas. Je veux qu’il soit totalement exploité par la presse, tu dois le faire.

Elle a également déclaré au magazine qu’elle et Harmon, alors célèbre pour St. Ailleurs, planifiaient un mariage «calme et personnel». Et bien sûr, le duo s’est marié plus tard cette année-là devant un petit groupe d’amis et de famille dans la chapelle de l’alma mater de Harmon – la Harvard-Westlake School à Studio City, en Californie – selon l’Associated Press.

Plus de trois décennies plus tard, Harmon a déclaré à People qu’il attribuait le succès de son mariage avec Dawber à leur maturité. « Nous étions tous les deux dans la trentaine lorsque nous nous sommes mariés, alors j’espère que les choses stupides que nous avons faites plus tôt », a-t-il déclaré en 2019. « C’est probablement ce qui me rapproche le plus de la clé. »

Harmon a également déclaré qu’il aimait s’assurer qu’il avait un groupe sur son annulaire chaque fois qu’il ne tirait pas. «Je suis fier d’être marié et je suis fier de qui je suis marié», a-t-il déclaré. «Je suis tellement fier d’elle.

Dawber et Harmon ont deux enfants – Sean, 32 ans, qui joue souvent le jeune Gibbs sur NCIS, et Ty, 28 ans – et le couple avait également l’intention de garder leurs garçons hors des gros titres. «Remarquez que vous ne nous voyez pas dans les magazines», a déclaré Dawber à Entertainment Tonight en 2016. «Quand vous êtes marié, c’est la vraie vie. Et aller plâtrer vos enfants… Je suis désolé. Je ne suis pas pour ça.

Et tandis que Harmon continuait à éclairer le petit écran avec des rôles réguliers dans Reasonable Doubts, Chicago Hope et NCIS, Dawber a réduit sa carrière d’actrice.

«Je ne pense pas que deux personnes puissent travailler tout le temps dans le show business et rester mariées», a-t-elle expliqué à ET. «J’ai fait tout ce que vous pouviez faire dans cette entreprise, puis j’ai eu des enfants, et c’est comme: ‘Je ne vais pas chasser ce truc de la célébrité.’ Je voulais conduire mes enfants à l’école. Je voulais être là pour leurs anniversaires et apporter des cupcakes et des beignets et faire les festivals scolaires et tout ça, et je l’ai fait. … Et donc, c’était une vie différente à l’époque, et j’étais très heureux de le faire.

NCIS, les mardis, 8 / 7c, CBS