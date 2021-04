La star du NCIS Wilmer Valderrama promet un “ grand moment ” pour Bishop et Torres, mais quand?

Quant au moment où nous verrons Ellie Bishop et Nick Torres enfin être honnêtes l’un avec l’autre, Wilder Valderrama n’a pas fourni de calendrier précis. L’épisode NCIS de ce soir, “Sangre”, verra les téléspectateurs rencontrer le père de Torres, Miguel (joué par Steven Bauer), donc il n’y aura peut-être pas assez de temps pour que la relation de Torres avec Bishop évolue de manière significative au cours de cette histoire. Et comme Valderrama l’a noté, il ne reste plus qu’une poignée d’épisodes en cours, avec la finale de la saison 18 du NCIS diffusée le 25 mai. rassurez-vous, cela ne marquera pas le dernier chapitre de leur histoire, car NCIS reviendra pour la saison 19 avec Mark Harmon à la remorque.