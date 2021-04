La star du Paris Saint-Germain Ander Herrera et l’ex-Arsenal Mesut Ozil mènent les critiques des joueurs de la Super League européenne

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Ander Herrera a critiqué les projets d’une nouvelle Super League européenne dans un article sur les réseaux sociaux.

Les plans de séparation controversés ont été confirmés dimanche soir, 12 clubs membres fondateurs ayant publié des déclarations conjointes.

Ander Herrera a mené les critiques de la Super League européenne de la part des joueurs

De manière critique, le PSG ne fait PAS partie de la douzaine d’équipes qui se sont inscrites et sont les absents les plus notables, aux côtés du Bayern Munich et du Borussia Dortmund.

Cette décision a suscité la colère de l’UEFA – qui a annoncé lundi un nouveau format de Ligue des champions – et a suscité la condamnation de la Premier League, de la Fédération de football et même du Premier ministre, Boris Johnson.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Herrera, a été parmi les premières stars du match à dénoncer les plans.

Il a écrit sur les réseaux sociaux: «Je suis tombé amoureux du football populaire, du football des supporters, du rêve de voir l’équipe de mon cœur rivaliser avec les plus grands.

«Si cette Super League européenne avance, ces rêves sont terminés, les illusions des supporters des équipes qui ne sont pas des géants de pouvoir gagner sur le terrain en participant aux meilleures compétitions prendront fin.

Herrera a quitté Man United pour le PSG en 2019

«J’adore le football et je ne peux pas rester silencieux à ce sujet, je crois en une Ligue des champions améliorée, mais pas en ce que les riches volent ce que les gens ont créé, qui n’est rien d’autre que le plus beau sport de la planète.»

L’ancienne star d’Arsenal Mesut Ozil, qui est actuellement à Fenerbahce, n’était pas non plus fan des propositions.

Ozil a déclaré que les enfants ne grandissaient pas en rêvant d’une Super League

Il a écrit sur Twitter: «Les enfants grandissent en rêvant de gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions – pas n’importe quelle Super League. Le plaisir des grands jeux est qu’ils n’ont lieu qu’une ou deux fois par an, pas toutes les semaines. Vraiment difficile à comprendre pour tous les fans de football. “

L’ancien attaquant d’Arsenal Lucas Podolski a fait écho aux sentiments de Herrera et Ozil.

Il a dit: «Aujourd’hui, je me réveille avec des nouvelles folles! Une insulte à ma conviction: le football est le bonheur, la liberté, la passion, les fans et est pour tout le monde.

«Ce projet est dégoûtant, pas juste et je suis déçu de voir les clubs que j’ai représentés impliqués. Luttez contre ça!

Pendant ce temps, l’attaquant d’Everton Richarlison a fait connaître ses sentiments, applaudissant la position prise par Gary Neville sur la Super League européenne.

Le Brésilien a retweeté les pensées de Neville et l’a accompagné de cinq emojis applaudissant.