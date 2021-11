La star du Pays de Galles Ryan Hedges suscite un vif intérêt du club de championnat

L’international gallois Ryan Hedges est un homme recherché avant le mercato de janvier.

Les Blackburn Rovers préparent un coup pour l’ailier d’Aberdeen en janvier, selon Daily Record.

Le club écossais aurait rejeté une offre à six chiffres de Rovers dans la dernière fenêtre. Cependant, l’équipe du championnat anglais devrait faire un autre pas pour le joueur de 26 ans.

Middlesbrough tient également à Ryan Hedges

Le Daily Record rapporte également que Middlesbrough a également montré un intérêt pour Hedges.

Hedges a été impressionné pour les Dons depuis qu’il s’est rendu en Premiership écossaise dans le cadre d’un contrat de trois ans avec Barnsley à la fin de la saison 2018-19.

L’ailier né à Northampton a fait ses débuts internationaux pour le Pays de Galles en 2017 et a depuis remporté trois sélections. Il a également représenté le Pays de Galles dans le système junior.

Hedges a marqué neuf buts en 56 apparitions avec Aberdeen. Il est actuellement dans la dernière année de son contrat avec les Dons.

Tony Mowbray soutient Blackburn pour tirer les leçons de la victoire au Derby

Le manager de Blackburn, Tony Mowbray, pense que son équipe pourrait tirer des leçons de sa victoire sur Derby.

Les Rovers, qui occupent le septième rang au classement du championnat, ont battu les Rams de Wayne Rooney 2-1 à l’extérieur samedi.

S’exprimant après le match, Mowbray a déclaré: «Nous aurions dû marquer deux ou trois buts de plus, mais nous ne l’avons pas fait et avons fini par nous accrocher à la mort.

«Nous avons perdu deux avances de deux buts jusqu’à présent cette saison, Luton et Coventry où nous menons 2-0 et n’avons pris qu’un point et cela aurait pu arriver aujourd’hui.

« Nous étions un peu frustrés dans le vestiaire à la fin, ce n’était pas vraiment une grande fête, c’était plus un » allez, nous devons nous améliorer, nous devons choisir une passe lorsque les équipes jouent et lancent les corps avancent et s’enfuient et marquent à nouveau pour terminer le match.

« Nous allons donc continuer à travailler là-dessus, mais je pense que nous méritions les points sur le reste des 90 minutes. »

