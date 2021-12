La star du porno Renee Gracie a quitté la course pour les films pour adultes

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Renée Gracie gagne de l’argent d’OnlyFans et du porno … mais cela n’a pas toujours été le cas pour la star de cinéma pour adultes – racontant TMZ Sports son ancienne carrière de pilote de voiture de course était si toxique qu’elle l’a forcée à abandonner complètement le sport.

Nous avons parlé à l’Australienne de 26 ans de son expérience en tant que conductrice en Australie… et de la raison pour laquelle elle est passée au porno.

« Je suis parti pour de nombreuses raisons. C’était un environnement toxique. Difficile pour une femme évidemment. J’ai été traité différemment de tout le monde », dit Gracie … « C’était juste un environnement et une industrie extrêmement éprouvants, malheureusement pour mon mental santé. »

L’histoire de Gracie est incroyable. Elle était pilote pour l’équipe de course Paul Morris Motorsport … où elle a couru pendant plusieurs années. En 2017, elle a rejoint une autre équipe, Dragon Motor Sport.

Renee a finalement quitté le sport mais admet qu’elle n’a pas eu de chance pendant un certain temps avant de se tourner vers OnlyFans.

« J’ai eu une mauvaise année entre les deux où je ne courais pas. Je ne courais pas. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J’ai eu la chance quand j’ai quitté la course, ma base de fans s’est en fait agrandie. J’avais plus de monde Je n’étais pas contrôlé par les managers, les sponsors et tout ça. »

Malgré l’expérience stressante en tant que pilote, Gracie nous dit qu’il y a certains aspects qui lui manquent, en disant « Cette pression exaltante et la poussée pour toujours être meilleure me manquent vraiment. C’est pourquoi j’ai commencé à courir. »

Mais, bien qu’elle se languit parfois de la vitesse et de la compétition… la star de cinéma pour adultes dit qu’elle est absolument convaincue d’avoir pris la bonne décision de carrière.

Et nous parions qu’il y a beaucoup de fans qui sont d’accord.