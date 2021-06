La star du Portugal dit aux fans de ” s’attendre à la grandeur ” de Cristiano Ronaldo à l’Euro 2020 et révèle ses espoirs d’affronter l’Angleterre avant un match des 16 derniers

Cristiano Ronaldo a peut-être 36 ans, mais le capitaine du Portugal est soutenu pour n’apporter “rien d’autre que de la grandeur” à l’Euro 2020.

La star de la Juventus faisait partie de l’équipe portugaise devenue championne d’Europe en 2016.

Le Portugal a choqué l’Europe en soulevant le trophée Henri Delaunay en France en 2016

Il est toujours au plus haut niveau cinq ans plus tard, avec 36 buts en 44 apparitions pour son club en 2020/21.

Et le coéquipier international de Ronaldo, Jose Fonte, a lancé un avertissement aux fans et aux adversaires avant les prochaines finales, qui débuteront vendredi.

“C’est notre leader, notre capitaine”, a déclaré Fonte à White et Jordan sur talkSPORT.

« Comme d’habitude, il se prépare de la meilleure des manières. C’est l’un des meilleurs professionnels du coin.

“Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Il va toujours, c’est toujours une bête, alors n’attendez rien d’autre que de la grandeur.

Ronaldo devra être à son meilleur pour aider le Portugal dans un groupe très difficile

Beaucoup conviendraient que le Portugal est une équipe beaucoup plus impressionnante maintenant que lors de leur campagne pour l’Euro 2016, mais les tests difficiles arrivent tout de suite alors qu’ils commencent leur défense de titre le 15 juin, EN DIRECT sur talkSPORT.

Le Portugal fait partie du groupe F, qui a été surnommé le “groupe de la mort” car il comprend également l’Allemagne et la France, championne du monde. Une pensée pour la Hongrie, qui fait également partie du groupe aux côtés du trio géant.

Les choses ne seront peut-être pas plus faciles par la suite non plus, le Portugal faisant face à une éventuelle confrontation des huitièmes de finale avec l’Angleterre à Wembley, si les Three Lions finissent en tête de leur groupe et Ronaldo et co. deuxième du groupe F.

Mais c’est amener le groupe de la mort et de l’Angleterre en huitièmes de finale en ce qui concerne Fonte.

Fonte (à droite) faisait partie de l’équipe du Portugal qui a remporté l’Euro 2016 et est prêt à affronter les meilleurs du continent cet été

“Nous voulons bien commencer, nous voulons gagner des matchs”, a déclaré Fonte. “Ce sont les matches que nous avons et nous devons nous préparer de la meilleure façon possible pour pouvoir attaquer ces matchs et obtenir ce que nous voulons.

« Je pense que c’est incroyable. Il y a des jeux fantastiques à venir, ce sont les jeux auxquels tout le monde veut jouer. Si vous voulez gagner le titre, vous devez passer par tout le monde.

À la perspective de jouer contre l’Angleterre, Fonte a ajouté : « Ce serait formidable. Sur le plan personnel, j’adorerais jouer contre l’Angleterre.

“J’ai de bons souvenirs de mon passage en Premier League, alors quel grand défi ce serait car l’Angleterre a également une excellente équipe.”

