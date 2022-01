La star du « présentateur » David Koechncer arrêtée pour conduite en état d’ébriété le soir du Nouvel An

David Koechner n’est peut-être pas très différent des gars qu’il joue dans les films – parce que le mec a passé le réveillon du Nouvel An dans une cellule pour conduite en état d’ébriété … cela selon les flics.

La star de « Anchorman » et « Office » a été arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies présumée et délit de fuite vendredi à Simi Valley, en Californie – où il a été arrêté par les flics locaux vers 15 h 00, heure du Pacifique … bien avant minuit. Koechner a été incarcéré à la prison du comté de Ventura vers 17 h 00 (heure du Pacifique) … et son véhicule a été remorqué.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … la police a reçu un appel pour un conducteur erratique, qu’un agent de patrouille a localisé – seulement pour trouver David au volant. On nous dit qu’il a subi des tests de sobriété sur le terrain, qu’il n’a pas bien réussis … et qu’il a été traîné pour conduite en état d’ébriété et aurait heurté un panneau de signalisation avec sa voiture.

Selon les enregistrements en ligne, il a été libéré tôt le lendemain matin … vers 5 heures du matin. Il a rendez-vous au tribunal en mars pour répondre de cette arrestation.

Il ne fait aucun doute que c’est Dave ici. Toutes ses informations correspondent à ce que nous savons de lui publiquement… même date de naissance, même taille (6’2″), originaire du Missouri, profession d’acteur, etc.

Bien sûr, David est connu pour jouer aux fêtards… surtout lorsqu’il incarne Champ Kind, ou même Todd Packer de « The Office », tous deux connus pour leurs aventures arrosées.

DK n’a pas eu d’autres démêlés avec la loi à notre connaissance – cela semble être son premier DUI, du moins à Cali. Nous avons contacté le camp de David… jusqu’à présent, aucun mot en retour.