Une star clé du Paris Saint-Germain a réagi pour la première fois à ses liens de transfert avec Chelsea.

Les géants français ont créé l’une des équipes les plus précieuses de l’histoire du football. Durant l’été, des légendes telles que Lionel Messi et Sergio Ramos se sont installées au Parc des Princes.

Gini Wijnaldum, Gigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont également rejoint. Le wind0w de transfert extrêmement réussi du PSG a mis une pression énorme sur le manager Mauricio Pochettino.

Son équipe devrait reconquérir le titre de Ligue 1 à Lille et concourir pour la couronne de la Ligue des champions.

Ils ont bien commencé la campagne, à part quelques petits ratés. Après 11 matchs, ils sont en tête du classement avec 28 points. Leur seule défaite nationale à ce jour est survenue contre Rennes le 3 octobre.

Le PSG est également en tête de son groupe de Ligue des champions. Ils ont battu Man City et RB Leipzig et ont fait match nul contre le Club de Bruges.

Un joueur qui fera à nouveau partie intégrante cette saison est Marquinhos. Le Brésilien est capitaine du club et est en partie responsable de la transformation de la grande équipe en une équipe légendaire.

Il était lié à Chelsea cet été alors que Thomas Tuchel cherchait des renforts défensifs. Les Bleus ont échoué, et Marquinhos a maintenant révélé pourquoi.

Lors d’une interview avec le média français Le Parisien, on a demandé au défenseur central si ses liens avec Chelsea étaient sérieux. Il a dit non! Ce n’était même pas une offre. En fait, le club a tout de suite bloqué les pourparlers. Cela montre la foi qu’ils ont en moi.

« C’est un honneur pour un club comme le PSG de me faire confiance. Le fait que les autres s’intéressent à moi signifie que je vais bien.

« Cela me donne la motivation de continuer, de booster mes entraînements et de jouer encore mieux. Paris et le PSG sont les seules choses que j’ai en tête.

Chelsea espérait également signer Jules Kounde de Séville. Ils ont déposé une offre importante qui n’a pas respecté sa clause libératoire de 80 millions d’euros.

Même si Séville tient bon, les Bleus pourraient revenir pour Koundé l’été prochain.

Pendant ce temps, l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi a parlé de sa récente amélioration. L’Anglais est entré sur la feuille de match alors que Chelsea a battu Norwich 7-0 samedi.

Mason Mount a réussi un triplé, tandis que Reece James et Ben Chilwell ont également marqué. Max Aarons n’a pas eu la chance d’inscrire un but contre son camp.

Après la victoire dominante, Hudson-Odoi a été interrogé sur sa performance et les conseils qu’il a reçus de Tuchel.

« C’était juste pour continuer à mettre l’intensité, et continuer à travailler dur et à aller de l’avant et à être direct – être moi-même », a déclaré l’attaquant au Evening Standard.

«Et essayez de créer autant d’opportunités que possible, essayez de marquer. Soyez décisif dans la boîte.

« C’était bien le genre d’instructions qu’il m’a donné, en jouant dans cette position – être libre, faire ce que vous faites et essayer de faire bouger les choses. C’était très influent pour moi, c’était bien.

« Vous devez aussi vous le prouver, continuez à faire vos trucs. »

