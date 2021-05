La star du RB Leipzig, Emil Forsberg, parle de la sortie de Julian Nagelsmann pour le Bayern Munich

Le patron du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a encore quelques matchs à disputer avant de partir pour le Bayern Munich et l’un d’entre eux sera le match pour le titre DFB-Pokal contre le Borussia Dortmund.

L’international suédois sait que le départ de son entraîneur fait partie du jeu, mais l’équipe veut accomplir ce qui serait un trophée historique avant que Nagelsmann ne vienne en Bavière.

Photo par Alexander Hassenstein / .

“Si vous voyez la réaction que nous avons manifestée quelques jours plus tard lors de la demi-finale de la Coupe DFB contre le Werder Brême, la façon dont nous avons performé en équipe et la bonne humeur au sein de l’équipe, cela montre que tout va bien”, a déclaré Forsberg. au DFB. «Julian veut gagner et nous voulons gagner. On se bat pour lui, il se bat pour nous. Et nous avons un objectif commun: nous voulons gagner la coupe. C’est la seule chose qui compte.

Forsberg a expliqué comment Nagelsmann s’est adressé à l’équipe une fois que sa décision avait été prise de quitter le club. Forsberg a indiqué que tout a été fait de manière professionnelle et a été accepté par les joueurs.

«(Nagelsmann) a eu une conversation avec nous avec Oliver (Mintzlaff, PDG de RB Leipzig). C’est tout ce que c’était », a déclaré Forsberg. «Nous sommes tous des joueurs de football professionnels et savons que les transferts font partie du jeu.»

Quant à l’impact de Nagelsmann avec le club, Forsberg a noté comment l’équipe continuait de s’améliorer.

«Je pense que nous nous sommes améliorés un peu chaque année. Cette année en particulier, nous sommes encore plus forts dans notre jeu sur le ballon et trouvons beaucoup plus de solutions dans notre jeu de construction ainsi que dans le dernier tiers », a déclaré Forsberg. “En conséquence, nous aurions dû marquer encore plus de buts.”