La star du réseau alimentaire Anne Burrell est mariée à Stuart Claxton

Vous beurre croyez-le: Anne Burrell est officiellement hors marché !

La star de Food Network, qui a animé Secrets of a Restaurant Chef et co-animé Worst Cooks in America, a épousé son fiancé, spécialiste du marketing publicitaire, Stuart Claxton, le samedi 16 octobre. La personnalité de la télé-réalité a partagé les nouvelles passionnantes du mariage sur Instagram, en écrivant: « Et juste comme ça… mon week-end de mariage est là. »

« Je vais épouser mon prince charmant ce week-end !! » s’est-elle exclamée, à côté d’une photo d’elle et du marié partageant un doux baiser. « Il est enfin arrivé !! Et je suis la fille la plus chanceuse du monde. »

Selon Gens, Anne et Stuart se sont mariés avec leurs proches à leurs côtés au Windridge Estates Redbarn 20 à Cazenovia, NY – la ville natale du chef.

« Je n’arrive pas à croire que ce soit vraiment là. C’est un peu surréaliste », a déclaré Anne au magazine tôt samedi. « Nous ressentons tellement d’amour et de soutien de la part de tous ceux qui viennent. »