La star du tennis chinois Peng Shuai insiste sur le fait qu’elle va bien lors d’un appel vidéo avec le CIO

La star du tennis Peng Shuai a déclaré aux responsables du Comité international olympique qu’elle n’était pas en danger lors d’un appel vidéo ce week-end, insistant sur le fait qu’il n’y avait rien à craindre, mais la Women’s Tennis Association (WTA) est toujours préoccupée par la joueuse vedette.

L’ancien joueur de double classé n°1 au monde, âgé de 35 ans, a apparemment disparu il y a environ 3 semaines après avoir accusé un ancien politicien chinois puissant d’agression sexuelle sur les réseaux sociaux.

Le message a été supprimé… et on n’a pas eu de nouvelles de Shuai pendant des semaines. Ensuite, les meilleurs joueurs de tennis comme Serena Williams, Naomi Osaka, et Novak Djokovic a pris note – avec la WTA – et a demandé des mesures.

Cue l’appel Zoom de 30 minutes … avec IOC prez Thomas Bach, et 2 autres fonctionnaires.

« Peng Shuai a remercié le CIO pour son inquiétude quant à son bien-être. Elle a expliqué qu’elle est en sécurité et bien, qu’elle vit chez elle à Pékin, mais aimerait que sa vie privée soit respectée en ce moment. C’est pourquoi elle préfère passer son temps avec ses amis et sa famille en ce moment », a déclaré le CIO dans un communiqué publié à la suite de l’appel.

Après leur entretien, un autre responsable du CIO a déclaré qu’il était convaincu que le vainqueur du double de Wimbledon 2013 était sain et sauf après l’appel.

« J’ai été soulagé de voir que Peng Shuai allait bien, ce qui était notre principale préoccupation. Elle semblait être détendue. Je lui ai offert notre soutien et de rester en contact à tout moment de sa convenance, ce qu’elle a évidemment apprécié. »

Mais tout le monde n’est pas content de l’appel. La WTA, qui a fait un travail incroyable en exigeant des réponses des autorités chinoises, a toujours des inquiétudes quant à la sécurité de Peng.

« C’était bien de voir Peng Shuai dans des vidéos récentes, mais elles n’atténuent ni ne répondent aux préoccupations de la WTA concernant son bien-être et sa capacité à communiquer sans censure ni coercition », a déclaré un porte-parole de la WTA à ESPN.

Interrogée spécifiquement sur l’appel Zoom du CIO, la porte-parole de la WTA a déclaré: « Cette vidéo ne change pas notre appel à une enquête complète, juste et transparente, sans censure, sur son allégation d’agression sexuelle, qui est le problème qui a donné lieu à notre préoccupation initiale. »

Après n’avoir pas été vu ou entendu pendant des semaines, Peng est devenu plus visible ces derniers temps. En plus de l’appel vidéo dimanche, Shuai a également été vu lors d’un tournoi de tennis à Pékin samedi.

La question est… Peng est-elle contrainte, ou est-elle vraiment libre ?