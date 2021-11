La star du tennis chinoise disparue Peng Shuai vue en public, les sceptiques incertains

star du tennis chinois Peng Shuai a refait surface – semble-t-il – après avoir été MIA pendant des semaines.

Peng Shuai s’est présenté dimanche matin à la cérémonie d’ouverture d’une finale de tennis pour adolescents à Pékin. Le reporter photo du Global Times, Cui Meng, l’a capturée sur les lieux. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy – Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 21 novembre 2021 @HuXijin_GT

Peng était au centre d’un tournoi de tennis à Pékin dimanche… un événement parrainé par l’Open de Chine.

L’ancienne championne de double de 35 ans porte un blazer bleu foncé alors qu’elle pose avec des invités lors de la finale du Fila Kids Junior Tennis Challenger.

La photo a été publiée sur la page WeChat de l’organisation.

Peng n’avait pas été vue depuis le 2 novembre, lorsqu’elle a accusé l’ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli de l’avoir agressée sexuellement. Les 2 ont eu une relation de temps en temps au fil des ans.

L’allégation a eu des conséquences rapides … Le message de Peng sur les réseaux sociaux – où elle a porté l’accusation – a été supprimé et les médias censurés de la Chine ont ignoré l’histoire.

Ce qui n’est pas clair … si la photo fait partie d’un événement mis en scène et si Peng est pris en otage. Elle n’a pas émergé librement et n’a pas parlé depuis qu’elle a fait son allégation.

Le Women’s Tennis Ass’n a clairement indiqué qu’ils ne joueraient pas en Chine tant que le sort de Peng ne sera pas clair. Les membres du groupe sont sceptiques quant au fait que la photo montre Peng posant de son plein gré.

pic.twitter.com/Un5Q9oiQe9 – 丁力 (@li_ding1) 20 novembre 2021 @li_ding1

Il y a eu d’autres photos qui ont également fait surface… qui montrent Peng en train de dîner samedi soir dans un restaurant de Pékin.

?? ?? ??

pic.twitter.com/taakFjD8OB — 宋 文洲 (@sohbunshu) 20 novembre 2021 @sohbunshu

Naomi Osaka et Novak Djokovic se sont prononcés sur la disparition de Peng.

Naomi a déclaré: « Salut tout le monde, je ne sais pas si vous avez suivi l’actualité, mais j’ai récemment appris qu’une autre joueuse de tennis avait disparu peu de temps après avoir révélé qu’elle avait été agressée sexuellement. »

« La censure n’est jamais acceptable à tout prix, j’espère que Peng Shuai et sa famille vont bien. Je suis sous le choc de la situation actuelle et je lui envoie de l’amour et de la lumière. #whereispengshuai »

Même Novak Djokovic, le joueur de tennis n°1 mondial, s’est exprimé en déclarant : « Quand j’ai entendu l’histoire de Peng Shuai, j’ai été choqué. J’espère qu’elle va bien et que nous pourrons la retrouver le plus tôt possible. »