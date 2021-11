La star du tennis Peng Shuai refait surface lors d’un appel vidéo après sa disparition

star du tennis chinois Peng shuai a déclaré lors d’un appel vidéo avec des responsables du Comité international olympique qu’elle était en sécurité et en bonne santé, a déclaré le groupe, qui survient près de trois semaines après qu’elle a suscité des inquiétudes mondiales concernant sa mystérieuse disparition à la suite de ses allégations d’agression sexuelle contre un ancien vice-premier ministre.

L’audio de l’athlète de 35 ans parlant n’a pas été publié et elle n’a fait aucun commentaire public. Cependant, le dimanche 21 novembre, le CIO a résumé ses propos et partagé une photo de Peng sur un écran de télévision s’adressant au président du groupe, Thomas Bach, et deux autres de ses fonctionnaires, souriant en apparaissant au milieu d’un décor de jouets en peluche.

« Au début de l’appel de 30 minutes, Peng Shuai a remercié le CIO pour sa préoccupation concernant son bien-être », a déclaré le groupe dans un communiqué. « Elle a expliqué qu’elle allait bien et qu’elle vivait chez elle à Pékin, mais qu’elle aimerait que sa vie privée soit respectée en ce moment. C’est pourquoi elle préfère passer son temps avec ses amis et sa famille en ce moment. Néanmoins, elle continuera d’être impliquée dans le tennis, le sport qu’elle aime tant. »