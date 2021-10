La star espagnole qui correspond à la stratégie d’Edu devrait résoudre le casse-tête du transfert d’Arsenal

Un international espagnol qu’Arsenal a manqué une fois a été invité à résoudre deux problèmes avec les Gunners si une nouvelle approche était lancée, selon un rapport.

La fenêtre d’été a vu un changement distinct dans la stratégie de transfert de Arsenal. Les six membres de leur équipe première avaient moins de 24 ans au moment de leur arrivée, indiquant le chef des Gunners Edu and co. ont autant le regard tourné vers l’avenir que le présent.

S’appuyer sur des joueurs plus jeunes garantit généralement que la voie à suivre est rarement simple.

Cependant, après un début lamentable de la nouvelle campagne, Mikel Arteta a rapidement stabilisé le navire avec trois victoires lors de ses quatre précédents matches de championnat.

Leur superbe victoire 3-1 contre les rivaux du nord de Londres Tottenham a caractérisé leur résurgence, mais a eu un coût lorsque Granit Xhaka a subi une grave blessure au genou.

Le vétéran suisse a été exclu pendant environ trois mois. En tant que tel, Football London spécule qu’Arsenal pourrait revoir un ancien lien de transfert dans la fenêtre d’hiver pour s’assurer que Xhaka n’est pas soumis à trop de pression pour qu’il se lance à son retour.

Premièrement, ils affirment que l’une des principales priorités d’Arsenal dans les futures fenêtres sera de décrocher un milieu de terrain central prêt à l’emploi. Cette notion semblait vraie même avant la blessure de Xhaka.

Selon eux, un « milieu de terrain central reste en tête de liste des postes que le club souhaite renforcer ».

L’article suggère ensuite le milieu de terrain chic de Naples et de l’Espagne Fabien Ruiz pourrait être ciblé.

À 25 ans, Fabian a environ l’âge des joueurs qu’Edu a cherché à intégrer sur le marché. Ses performances assurées depuis son départ du Real Betis en 2018 en ont fait un habitué de l’équipe espagnole de Luis Enrique.

Football L’état de Londres Fabian était une cible pour les Gunners en 2018, mais un passage en Italie a été préféré par le joueur.

Fabian est entré dans les deux dernières années de son contrat avec Napoli. Bien que rien n’indique qu’il soit mécontent à Naples, cette situation contractuelle pourrait augmenter les chances de réussite d’une approche – si Arsenal choisissait d’en lancer une.

Arsenal a compilé un dossier de «300 pages» sur l’alternative de Partey

Pendant ce temps, l’agent du milieu de terrain du PSV Eindhoven, Ibrahim Sangare, a révélé qu’Arsenal avait détaillé « 300 pages » de notes sur son client avant de signer Thomas Partey à la place.

L’agent Jean Musampa a révélé que ArsenalLes plans de transfert de s auraient pu emprunter une voie différente.

Les Gunners s’intéressaient sérieusement à son client international ivoirien Sangare lorsqu’il était à Toulouse. Des rapports antérieurs ont révélé que Tottenham l’a également repéré. « A Toulouse, il était sur le radar de beaucoup de clubs », a déclaré Musampa à De Telegraaf.

« Ils viennent naturellement. J’ai reçu une invitation d’Arsenal. Là, ils avaient 300 pages d’analyse et de données de son jeu. Thomas Partey, cependant, était le premier choix.

«Je pensais qu’il choisirait la Premier League. Mais il aimait aussi le PSV. Il a demandé : « Papa, que dois-je choisir ? »

« Il voulait jouer au football et ne pas aller en Premier League à tout prix. Le PSV joue toujours dans le top et joue en Ligue des champions ou en Ligue Europa. Il peut toujours franchir le pas.

