La star et showrunner de “Lovecraft Country” reviennent à HBO pour rejoindre DC Comics Slate

La showrunner de Lovecraft Country Misha Green et la star Jurnee Smollett se réunissent pour un nouveau projet dans l’univers de DC Comics. Selon The Hollywood Reporter, Green et Smollett collaborent sur un film dérivé de Birds of Prey centré sur Dinah Lance, alias Black Canary. Smollett a dépeint le super-héros dans le film de super-héros de 2020 et reprendra le rôle, et Green écrira le scénario.

Birds of Prey a peut-être sous-performé au box-office – gagnant 201,8 millions de dollars dans le monde après sa sortie le 5 février 2020 – mais il a été très bien accueilli et a apporté du plaisir bien nécessaire au DCU parfois austère. Smollett a parlé de son amour pour jouer à Black Canary, affirmant qu’elle reviendrait dans le rôle “en un clin d’œil”. Dans une interview avec Entertainment Weekly en juillet, Smollett a déclaré : « Ce n’est un secret pour personne à quel point j’ai adoré jouer à Black Canary, et [I was] tellement honoré de prendre ce manteau. Je le referais sans hésiter si j’en avais l’occasion.”

Smollett a abordé les campagnes de fans pour une série télévisée sur Dinah Lance tout en parlant avec Katie Krause d’ET aux MTV Movie & TV Awards 2021. “Je pense que c’est tellement incroyable!” Smollett a répondu. “Voir les fans être si passionnés et les voir accepter le personnage et s’enraciner pour le personnage – j’adore Black Canary, j’aime Dinah Lance, c’est un tel honneur de la jouer. Cela signifie tellement pour moi.”

Smollett et Green ont déjà travaillé ensemble sur Lovecraft Country, qui a été étonnamment annulé après une seule saison malgré l’obtention de 18 nominations aux Emmy Awards. Après que HBO a annoncé l’annulation, Green s’est rendu sur Twitter pour partager “un avant-goût de la Bible de la saison 2”, ajoutant: “J’aurais aimé pouvoir vous apporter #LovecraftCountry: Supremacy. Merci à tous ceux qui ont regardé et qui se sont engagés.”

Green a poursuivi en expliquant que “la saison deux de Lovecraft Country commence dans un nouveau monde, et ce nouveau monde est un pays qui se trouve là où les États-Unis se trouvaient auparavant”, connu sous le nom d’États souverains d’Amérique. Elle a également inclus une carte des États-Unis divisée en « Nations tribales de l’Ouest », les « Whitelands », la « Nouvelle République noire » dans le sud et le nord-est du « Jefferson Commonwealth ». Green a révélé que les “Whitelands” sont un territoire envahi par les zombies, un prix du sort “The Origin”. “Les Whitelands fonctionnent désormais comme une frontière dangereuse entre les territoires du Sud, de l’Ouest et du Nord.” Alors que les fans ne verront jamais ces plans ambitieux se concrétiser, Green apportera certainement cette créativité narrative à un scénario de Black Canary.