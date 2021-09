La star étourdie et confuse Jason London arrêtée après un accident de voiture, aurait été trop ivre pour être prise d’empreintes digitales

Avec Dazed and Confused, les autres crédits cinématographiques notables de Jason London incluent The Man in the Moon, The Rage: Carrie 2 et Out Cold, et il est également apparu dans des épisodes d’émissions de télévision comme Ghost Whisperer, Criminals Minds, Grey’s Anatomy et NCIS. Londres a récemment joué le rôle de Joey dans Weekend Warriors. Il est le frère jumeau de Jeremy London, qui est apparu dans Mallrats, Party of Five et 7th Heaven. Jeremy a joué dans cette dernière série pendant deux saisons, et il a eu l’opportunité de travailler avec Jason sur l’épisode “Fumer”.