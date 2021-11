La star évincée de Man Utd est invitée à prendre une décision égoïste et à rejoindre Newcastle

Une star de Manchester United qui a perdu sa place dans des circonstances malheureuses a été invitée à penser à elle-même et à rejoindre Newcastle « dès qu’il le pourra ».

Plusieurs domaines du onze de départ d’Ole Gunnar Solskjaer font actuellement l’objet d’un débat. La personne précise que le Norvégien devrait sélectionner au milieu de terrain central gronde depuis plusieurs années. Une chose est sûre, Roy Keane est catégorique, il ne peut plus être Fred.

Que Solskjaer persiste avec sa nouvelle ligne de fond à trois posera d’autres points d’interrogation à l’arrière. Aaron Wan-Bissaka n’est pas adapté pour jouer au poste d’ailier, bien qu’il continue d’être sélectionné devant Diogo Dalot, plus offensif.

Mais une position qui n’est pas ouverte au débat est entre les bâtons. David de Gea et Dean Henderson ont partagé le temps de but l’an dernier. Cependant, Henderson n’a participé qu’une seule fois à la Coupe EFL cette saison après avoir perdu sa place en pré-saison après avoir contracté Covid-19.

Le rétablissement de Henderson a été plus lent que prévu. En son absence, De Gea a produit une série d’expositions de classe mondiale. Mais pour son erreur surprise contre Manchester City la dernière fois, l’Espagnol a été presque sans faute toute la saison.

Cela a laissé Henderson se débattre sur le banc, et l’ancien stoppeur de United, Mark Bosnich, pense qu’il est temps qu’il prenne les choses en main.

« Je pense qu’il devrait y aller », a déclaré Bosnich à talkSPORT (via le Manchester Evening News). «Il est au stade de sa carrière où il doit jouer au football régulièrement. Il le saura aussi. Je comprends qu’en début de saison, il essaie en pré-saison de voir comment les choses se passent.

« De Gea a été excellent et cela ne fait aucun doute, à l’exception du deuxième but, il faut le dire, contre Manchester City, que je pense qu’il saura qu’il aurait dû sauver.

« Mais je pense que du point de vue de Dean Henderson, il doit commencer à s’occuper de Dean Henderson. »

Le jeune de 24 ans a récemment a établi des liens avec Newcastle United, riche en liquidités. La signature d’un contrat permanent avec Henderson représenterait un bon investissement sur le papier. Cela pourrait potentiellement supprimer la nécessité de signer un autre gardien de but pendant la majeure partie de la prochaine décennie.

Sur la perspective de rejoindre la révolution de Newcastle, que ce soit de manière permanente ou en prêt, Bosnich a ajouté : « Newcastle est un club qui est en mouvement et en mouvement. Mais ils sont aussi dans une position périlleuse en ce moment.

« Nouveau gérant. Il est important d’avoir une bonne rotation et le gardien de but en fait partie intégrante. Il devrait y aller et devrait y aller dès qu’il le pourra.

Pendant ce temps, Newcastle est candidat pour signer un milieu de terrain chic de la Juventus dans un mouvement qui renforcerait leur détermination à saboter les plans de transfert de Manchester United et Chelsea, selon un rapport.

Le milieu de terrain central semble être un domaine dans lequel les Magpies investiront, et le magasin italien Tuttosport fournit une brève mise à jour sur deux cibles. Premièrement, ils réaffirment que l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et actuel de la Juventus, Aaron Ramsey, est sur leur radar. Ramsey est considéré comme une cible à leur portée et la Juventus est prête à faire avancer le Gallois.

Son coéquipier de la Juve Adrien Rabiot est également désigné comme cible possible. Le Français de 26 ans figure toujours régulièrement pour Max Allegri, bien que les géants de la Serie A visent des prix plus importants.

L’article note que si Rabiot devait être vendu, la Juventus pourrait combler le vide avec l’une des trois cibles. Axel Witsel du Borussia Dortmund et Denis Zakaria de Mönchengladbach sont cités. Mais c’est le Monégasque Aurélien Tchouameni qui fera sourciller.

Le destroyer français est déjà un habitué de son équipe nationale malgré ses 21 ans. Ses démonstrations combatives et tout-action dans la salle des machines l’ont vu établir des liens avec Chelsea et Manchester United. Dans le cas de United, il pourrait être exactement ce dont Ole Gunnar Solskjaer a besoin pour réorganiser son milieu de terrain central tant décrié.

Mais si Newcastle se précipite pour Ramsey ou Rabiot en janvier, la Juventus pourrait se concentrer sur la poursuite de Tchouameni par les deux équipes anglaises.

