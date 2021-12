La star « exceptionnelle » de Liverpool dans un message à Jurgen Klopp sur le temps de jeu

Nathaniel Phillips veut plus de football en équipe première après avoir eu un autre avant-goût contre l’AC Milan à San Siro mardi soir.

Phillips, 24 ans, qui effectuait son premier départ de la saison n’a pas déçu. Il a aidé les hommes de Jurgen Klopp à remporter une victoire 2-1 pour en faire six victoires en six matchs de qualification dans leur groupe de Ligue des champions. Et le défenseur central a fait preuve d’une superbe habileté qui, après Jurgen Klopp a qualifié « la situation du jeu ».

Au milieu de la seconde mi-temps dans sa propre surface de réparation, face à son propre but, Phillips a fait preuve de calme et d’habileté. Il s’est détourné de deux joueurs milanais qui se précipitaient et a lancé Liverpool à l’attaque.

« Oui ça l’était [special] – Je devrai regarder en arrière quand j’en aurai l’occasion », a déclaré Phillips.

«Pour être honnête, il n’y avait pas vraiment de processus de réflexion derrière cela. C’était l’une de ces choses, c’était juste de l’instinct et heureusement, cela a payé. J’ai hâte de revoir ça.

« Si c’est [a GIF] Je vais devoir le récupérer pour pouvoir l’envoyer partout !«

C’était une performance impressionnante de Phillips, « exceptionnelle », selon Klopp.

Le défenseur a admis qu’il était fatigué vers la fin. Et ce fut un run-out qui n’a fait qu’aiguiser son appétit pour plus d’action. Mais avec une ligne arrière en pleine forme cette saison, une répétition des 20 apparitions de la saison dernière semble peu probable.

Le calme affiché de Nat Phillips ici… 👌#UCL pic.twitter.com/43cZfbNmek – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 7 décembre 2021

La semaine dernière, Klopp a fait l’éloge de son défenseur central de cinquième choix, admettant que les Reds « ne peuvent pas le garder pour toujours ». Et Phillips est déjà une cible pour Newcastle et West Ham, selon les rapports.

Phillips se sentait fatigué

À moins d’une autre blessure de la défense centrale, Phillips sera très probablement autorisé à partir et il a maintenant admis que le temps de jeu était crucial pour lui.

« Évidemment, je veux jouer le plus possible, mais la compétition est vraiment difficile. Je dois donc être prêt quand on m’appelle », a-t-il a dit à liverpoolfc.com

« J’avais l’impression d’être bien placé (contre Milan). C’était dur vers la fin.

« C’était difficile contre (Zlatan) Ibrahimovic, quelqu’un qui a été au sommet pendant la majeure partie de sa carrière, donc ce fut une bataille vraiment difficile et j’en ai apprécié chaque minute.

« Je me suis un peu fatigué – cela va arriver lorsque vous jouerez vos 90 premières minutes depuis longtemps – mais j’ai senti dans l’ensemble que je peux être fier de ma performance.

«Et cela montre simplement que le travail que j’ai fourni pendant l’entraînement porte ses fruits.

« Tout ce que je peux faire, c’est m’appliquer le plus possible à l’entraînement et me développer le plus possible.

« J’ai l’impression d’avoir vu ces développements au cours des dernières saisons. »

Kroos ? Zakaria ? Dembélé ? Sept hommes qui pourraient rejoindre Liverpool en janvier

Origi honoré de jouer en Ligue des champions

Divock Origi, qui a marqué le but vainqueur alors que Liverpool est devenu le premier club anglais à remporter les six matches de groupe de la Ligue des champions, a également existé avec un temps de jeu limité.

Cependant, sa capacité à avoir un impact sur le banc et la défaite imminente de Mohamed Salah et Sadio Mane contre la Coupe d’Afrique des nations en janvier, signifie qu’il n’y a aucune chance de son départ en janvier.

L’international belge est en fin de contrat cet été et, s’il semble peu probable que l’attaquant, qui aura 27 ans en avril, prolonge son séjour, il veut lui aussi profiter au maximum des chances qu’il a.

« Je dirais que j’ai essayé de jouer à mon jeu autant que possible et d’en profiter », a déclaré Origi, qui a marqué samedi un important vainqueur de la Premier League contre les Wolves.

« Être sur le terrain pour moi est un honneur, c’est une joie. C’est quelque chose que j’aime tellement.

« Pouvoir vous exprimer au plus haut niveau en Ligue des champions est ce pour quoi vous travaillez si dur. Pouvoir marquer et aider l’équipe, c’est un sentiment très agréable.

« Dans le football, il s’agit de tout donner encore et encore. Les résultats viennent en faisant les bonnes choses au bon moment au bon moment. Être dans l’instant.

LIRE LA SUITE: L’amélioration de l’attaquant de Mayence nourrit le rêve d’un transfert à Liverpool