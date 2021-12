La star féminine de Manchester United, Ella Toone, parle de l’idole Cristiano Ronaldo – Man United News And Transfer News

Ella Toone a parlé d’idolâtrer Cristiano Ronaldo et d’où vient sa mentalité de gagnant dans une nouvelle interview.

La star féminine de Manchester United porte le maillot numéro 7 comme son héros et partage désormais un terrain d’entraînement avec lui.

« Je ne l’ai pas encore vu, je suis en fait dégoûté. Nous nous entraînons à Carrington maintenant et les hommes sont là mais vous ne les voyez jamais vraiment. J’espère qu’un jour je parviendrai à le croiser ! a-t-elle déclaré au Daily Mail.

« Quand j’étais plus jeune, j’avais toujours le maillot n°7, à chaque fois j’avais Ronaldo et sept dans le dos ou Toone. »

Bien que Toone faisait partie du centre d’excellence de United quand elle était plus jeune, ils n’avaient pas d’équipe senior à admirer et à évoluer et étant un rouge pur et dur, c’est Ronaldo qui l’a inspirée.

«Je l’admire toujours maintenant avec son rythme de travail et son désir. Il a accompli tant de choses en tant que joueur, il a été mon plus grand modèle en grandissant. »

Toone est issu d’une famille très sportive et a eu l’occasion d’essayer différents sports.

Elle a dit au Mail que sa mère était gymnaste et que la famille était pleine de nageurs passionnés et de joueurs de water-polo. Tout comme son idole, Toone a cette mentalité de gagnant. « Je pense que le fait d’être impliquée dans de nombreux sports m’a donné cet avantage concurrentiel et cette mentalité de gagnant – je détestais perdre quoi que ce soit », a-t-elle déclaré.

Même si elle était bonne dans tous les sports qu’elle a essayés, remportant des trophées de gymnastique, c’était le football qui avait son cœur.

En l’absence d’équipe première féminine à United, Toone s’est retrouvée à s’entraîner avec ses rivaux de Manchester City pendant un certain temps jusqu’à ce que United se reforme en 2018 avec Casey Stoney à la barre.

« Évidemment, je suis un fan de United, mais je savais à quel point City était une bonne équipe et je voulais progresser dans ma carrière. Je m’entraînais tous les jours avec les meilleurs joueurs, comme Lucy Bronze, Toni Duggan et des gens que j’admirais. »

Elle a parlé de sa joie lorsque Casey Stoney lui a tendu la main pour revenir dans son club d’enfance.

«Je lui ai arraché la main dès que j’ai su qu’une équipe féminine de Manchester United se formait. Je voulais rentrer à la maison et jouer pour eux. C’est tout ce que j’ai toujours voulu.

«Elle a fait l’équipe tellement ensemble, nous sommes comme une famille maintenant. C’est ce qui le rend si agréable et vous voulez aussi jouer l’un pour l’autre sur le terrain.

« Jouer pour quelqu’un qui a joué dans le football féminin à un niveau aussi élevé était assez rafraîchissant parce qu’elle comprenait juste des choses que peu de gens font. »

Toone a été un joueur clé pour United cette saison, désormais dirigé par Marc Skinner. Les Reds sont à deux points de la troisième place, en lice pour une place en Ligue des champions.

Toone a marqué quatre buts et récolté quatre passes décisives cette saison dans toutes les compétitions alors que l’armée de Barmy chante son nom dans les tribunes semaine après semaine.

« J’adore ça, ils sont si bruyants. C’est notre 12e joueur. Vous voulez jouer au football passionnant pour les fans et être courageux et leur faire profiter de la journée. Entendre mon nom crier est un peu fou mais c’est génial.

Elle poursuit : « Nos fans sont incroyables, je pense que nous avons les meilleurs fans de la ligue. Ils rentrent et repartent, peu importe où.

Toone espère jouer pour l’Angleterre lors de leur match d’ouverture de l’Euro à Old Trafford l’année prochaine après avoir fait ses débuts cette année et joué dans chacun des matchs des Lionnes depuis que Sarina Wiegman a pris les commandes.

« Cela signifierait tout. Représenter votre pays est la chose la plus incroyable que vous puissiez faire et c’est tellement spécial. Manchester United et Old Trafford sont une grande partie de moi et j’espère pouvoir entrer sur ce terrain avec le maillot anglais. Ce serait une journée incroyable pour moi et ma famille.

Pour l’instant, Toone profite de son football à United et espère imiter le succès de ses idoles pour l’équipe féminine.