La star française Grichka Bogdanoff est décédée à 72 ans

Bogdanoff est décédé dans un hôpital parisien cette semaine (Photo : Yann COATSALIOU / .)

L’excentrique star de la télévision française Grichka Bogdanoff, connue pour avoir animé l’émission de science-fiction Temps X aux côtés de son frère Igor, est décédée à l’âge de 72 ans.

Bogdanoff est devenu célèbre en France dans les années 80, avec l’émission des frères jumeaux diffusée de 1979 à 1987, et est rapidement devenu un personnage excentrique reconnaissable de l’industrie de la télévision et de la science-fiction.

Dans une déclaration à l’Agence France-Presse, l’agent de Bogandff a déclaré: « Entouré de l’amour de sa famille et de ses proches, Grichka Bogdanoff est décédé paisiblement pour rejoindre ses stars. »

Il a été rapporté que Bogdanoff avait été admis en soins intensifs dans un hôpital parisien le 15 décembre, alors que les deux frères avaient tous deux été testés positifs pour Covid-19 et avaient été hospitalisés.

Selon le journal français Le Monde, aucun des deux n’avait été vacciné.

En plus de Temps X, l’une des premières séries de science-fiction du pays que les frères ont animées dans des costumes argentés brillants, Bogdanoff est ensuite apparu dans un certain nombre d’émissions scientifiques aux côtés d’Igor, les deux ayant finalement obtenu chacun un doctorat. – avec Bogdanoff de l’Université de Bourgogne (Dijon) en 1999 et, en 2002, Igor recevant son en physique théorique de l’Université de Bourgogne.

Bogdanoff est devenu célèbre aux côtés de son frère Igor, à droite (Photo : Laurent Viteur/.)



Temps X a lancé la paire dans la célébrité dans les années 80 (Photo : Jean-Paul Guilloteau/Kipa/Sygma via .)

Pourtant, les frères ont été impliqués dans une controverse en 2002, dans un événement baptisé l’affaire Bogdanov, dans lequel il était allégué que les frères avaient écrit des articles de physique avancée absurdes – principalement sur ce qu’ils pensaient s’être passé pendant le Big Bang – qui ont néanmoins été publiés dans des publications scientifiques réputées. revues.

La même année, Bogdanoff et son frère Igor ont lancé une nouvelle émission télévisée hebdomadaire Rayons X (Rayons X) sur la chaîne publique française France 2 et, en août 2004, ont également présenté un programme spécial de cosmologie de 90 minutes.

Au cours de leur carrière, les jumeaux, qui descendent de l’aristocratie européenne, sont devenus connus pour leur menton, leurs lèvres et leurs pommettes proéminents, mais ont nié avoir subi une chirurgie plastique.

Après avoir passé du temps hors des projecteurs, Bogdanoff est revenu sur The Masked Singer en France l’année dernière, mais, aux côtés d’Igor, a été éliminé au cours de la deuxième semaine de la série.

Des hommages ont été rendus à Bogdanoff, beaucoup se souvenant de leur contribution à la télévision de science-fiction.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: « Nous avons tendance à l’oublier à cause des récentes controverses, mais les frères #Bogdanov ont beaucoup fait pour SF. #tempsX a été la première et presque la seule émission de télévision à parler ouvertement de science-fiction sur une chaîne nationale.’

