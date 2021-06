La star française Ousmane Dembele s’exprime dans un message émotionnel alors qu’il est exclu de l’Euro 2020

L’attaquant français Ousmane Dembele doit subir une opération au genou et sera absent pendant quatre mois (Photo: .)

Ousmane Dembele a juré de “revenir encore plus fort” après avoir été exclu du reste de la campagne française de l’Euro 2020.

La star de Barcelone, sujette aux blessures, est arrivée en remplacement lors du choc de la France dans le Groupe F avec la Hongrie et a été retirée dans les derniers instants du match alors que les champions du monde étaient tenus en échec 1-1 à Budapest.

Il semblait initialement que le remplacement de Didier Deschamps était peut-être lié à la performance, mais il a été confirmé plus tard que Dembele avait souffert d’un grave problème au genou et que l’ailier de 24 ans devrait être absent pendant quatre mois.

Dembele subira une intervention chirurgicale en temps voulu et le Barça espère avoir l’attaquant disponible et revenir en pleine forme vers la nouvelle année.



On espère que Dembele pourrait revenir vers le Nouvel An (Photo: .)

Avant le dernier match de groupe de la France avec le Portugal, tenant du titre, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 s’est rendu sur Instagram pour montrer son soutien à ses compatriotes qui doivent continuer sans lui lors du tournoi de cet été.

“Bonjour à tous, comme vous l’avez peut-être lu ou entendu ici et là, il est temps pour moi de quitter l’équipe de France”, a déclaré Dembele à ses 9 millions de followers sur Instagram.

« C’est juste un au revoir comme on dit ! Je reviendrai encore plus fort comme je l’ai toujours fait. Les défis me font grandir.

« Les semaines que nous avons passées à nous entraîner et à nous dépasser nous ont unis comme jamais auparavant. Ce groupe est fort et je le sais. « On se connaît tous ! »

« Alors je me joins à vous et deviens supporter des Bleus !

« Nous devons poursuivre ce que nous avons commencé et, comme toujours, donner le meilleur de nous-mêmes. Je nous fais confiance, je leur fais confiance !

« Quant à moi, je reviendrai très bientôt et merci pour votre soutien indispensable !

Dans un communiqué lundi, la fédération française a déclaré : “Après un coup au genou samedi lors de Hongrie-France (1-1), Ousmane Dembele est contraint de rater la suite de l’UEFA Euro 2020.

«Il a subi des examens radiologiques dimanche soir à l’hôpital de Budapest. Les temps de récupération sont incompatibles avec son maintien dans le groupe jouant actuellement l’UEFA Euro 2020.

Des entretiens ont eu lieu dimanche entre le staff médical de l’équipe de France et le FC Barcelone.

“Après avoir rencontré le joueur et médecin Franck Le Gall, l’entraîneur-chef Didier Deschamps a pris connaissance de l’état de santé d’Ousmane Dembele.”

Plus : Royaume-Uni



La France occupe la tête du groupe F et s’est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale avec un match à jouer avant sa rencontre avec le Portugal.

Le Portugal et l’Allemagne n’ont pas encore réussi à se qualifier pour le tour suivant après avoir récolté trois points lors de leurs deux premiers matches.

PLUS : Ben Davies révèle le message de Christian Eriksen avant le dernier affrontement de l’Euro 2020 du Pays de Galles avec le Danemark

PLUS : Le gouvernement confirme plus de 60 000 fans à Wembley pour les demi-finales et la finale de l’Euro 2020

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();