La star frustrée d’Arsenal pourrait nommer son prochain club alors que le crachat d’Arteta s’intensifie

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a remis les pendules à l’heure avec Bernd Leno, mais le gardien de but n’est pas prêt à réchauffer le banc trop longtemps.

Leno, 29 ans, a été le numéro un incontesté des Gunners au cours des trois dernières saisons. Il a signé un contrat de cinq ans à son arrivée du Bayer Leverkusen à l’été 2018. Sélectionné neuf fois par l’Allemagne, l’ancienne star de la jeunesse de Stuttgart a disputé 121 apparitions dans toutes les compétitions pour les Londoniens du nord.

Mais l’arrivée de Aaron Ramsdale a mis une clé dans les travaux concernant sa carrière. Leno a reçu le feu vert pour les trois premiers matchs de Premier League de la campagne.

Mais, après trois défaites et neuf buts encaissés, Arteta a choisi de jouer Ramsdale entre les poteaux. Signé de Sheffield United en août, le joueur de 23 ans n’a inscrit qu’un seul but alors que la fortune d’Arsenal s’est améliorée.

Ils ont remporté trois matchs consécutifs de haut niveau pour occuper la 10e place. Il y a maintenant une impasse de gardiens de première classe aux Emirats et Leno n’est pas content.

Il a parlé aux médias allemands à ce sujet et a suggéré qu’Arteta ne lui avait pas dit pourquoi il avait été abandonné. Cependant, le tacticien espagnol a maintenant répondu et a clairement indiqué que toutes les personnes impliquées avaient été informées de sa décision.

“J’ai eu une conversation très claire avec lui 48 heures avant de prendre la décision”, a-t-il déclaré, selon The Express. “Évidemment, toute conversation que j’ai avec lui est complètement privée et je ne vais en parler à aucun média.”

Et lorsqu’on lui a demandé comment il pensait que Leno devrait réagir, Arteta a suggéré qu’il continuait simplement à faire les bases correctement.

“Entraînez-vous comme il le fait, soyez comme il est, la personne qu’il est, la façon dont il se comporte, et essayez d’aider les autres gardiens et les autres gardiens essaient de l’aider”, a-t-il ajouté.

Leno frappe à la sortie d’hiver

Leno a été le premier choix pendant sept saisons avec Leverkusen. Il n’a pas l’habitude de jouer au second violon et ne semble pas être le genre de personnage à le prendre en position couchée.

Et il a laissé entendre à Bild que des décisions devront être prises en janvier si le statu quo demeure.

“Il n’y avait aucune raison claire pour laquelle j’étais absent, mais cela n’avait rien à voir avec ma performance”, a-t-il déclaré. « C’est lui l’entraîneur, décide-t-il. Bien sûr, c’est difficile pour moi.

« Ce n’est que si rien ne change dans ma situation d’ici l’hiver que je devrais réfléchir : quelle option ai-je, comment puis-je continuer ? Je me concentre sur mon travail en formation ; Je ne peux pas m’engager sur autre chose pour le moment.

« Londres est très agréable ; Milan n’est pas mal non plus et plus proche de chez moi, Stuttgart.

