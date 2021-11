Un attaquant qui a été « perdu » à Tottenham pourrait partir pour Barcelone dans la fenêtre de transfert de janvier, selon les informations.

L’équipe du nord de Londres semble prête pour un hiver chargé alors qu’Antonio Conte vise à améliorer son équipe terne. Tottenham a remporté deux victoires, un nul et une défaite toutes compétitions confondues depuis que l’Italien a pris les commandes.

Leur dernière sortie a été une triste défaite en Ligue Europa face à l’équipe slovène NS Mura.

Les Spurs, qui sont septièmes de la Premier League, ont pris du retard à la 11e minute lorsque Tomi Horvat a battu Pierluigi Gollini avec un effort de curling.

Leur soirée est allée de mal en pis lorsque Ryan Sessegnon a écopé d’un deuxième carton jaune 20 minutes plus tard.

Harry Kane les a ensuite traînés au niveau avec une finition intelligente et écaillée. Mais Mura a gagné ses premiers points dans la compétition grâce au vainqueur d’Amadej Marosa dans le temps additionnel.

Il n’est pas surprenant que Conte cherche à revitaliser l’équipe en janvier avec de nouvelles recrues et quelques départs. Mais un rapport de Sport Witness, citant des rumeurs dans la presse espagnole, nomme un joueur surprenant qui pourrait partir.

Ils écrivent que Bryan Gil est la cible du nouveau patron de Barcelone, Xavi. L’ailier n’a été emmené au Tottenham Hotspur Stadium qu’en juillet. Les Spurs se sont séparés avec 21,6 millions de livres sterling, ainsi qu’Erik Lamela, décrocher le quadruple international espagnol.

Mais Gil n’a pas encore eu un grand impact en Angleterre. Son seul but jusqu’à présent a été une passe décisive lors de la victoire en qualification de l’ECL contre Pacos Ferreira.

Sport Witness affirme que le Barça souhaite conclure un accord de prêt pour le joueur de 20 ans en janvier, car ils ne peuvent pas se permettre de le signer définitivement. Gil a apparemment été « gaspillé » par les Spurs, mais les géants catalans ont un plan pour revigorer ses performances.

Les Spurs « ne s’opposeraient pas » à un accord si Gil en demandait le transfert. Ils pourraient bénéficier du retour d’un joueur plus confiant dans le nord de Londres cet été.

Un transfert dépend désormais d’une approche officielle du côté de Xavi.

L’analyste : Newcastle devrait gagner des points sous Howe mais pour les réservations plutôt que pour les victoires

Kane critique la performance « inacceptable » de Tottenham

Suite à la défaite face à NS Mura, Kane a déclaré à BT Sport: « Vraiment inacceptable – n’a pas bien commencé avec un but de retard, descendre à 10 hommes nous a rendu la tâche difficile.

«En deuxième mi-temps, nous avons fait preuve de combat et d’esprit, nous sommes revenus dans le match et si quelqu’un avait l’air de marquer, ce serait nous, mais ensuite une erreur immature à la fin pour concéder un but.

«Nous avions tout le jeu, mais oui, c’est inacceptable. Mais oui, une nuit difficile pour nous et nous devons en tirer des leçons… nous n’avons tout simplement pas fait le travail, ces nuits loin de chez nous peuvent être difficiles si vous ne faites pas les choses correctement et c’était le cas aujourd’hui.

«Nous étions calmes, nous devions améliorer notre jeu et nous l’avons fait, mais ce n’était pas suffisant, ils ont marqué dans la dernière seconde du match et oui ça fait mal.

« C’est notre responsabilité en tant que joueurs sur le terrain de sortir et de gagner le match et nous ne l’avons pas fait aujourd’hui. Tout le mérite leur revient, nous avons des choses à apprendre, mais nous devons nous dépoussiérer. »

LIRE LA SUITE: Quatre flops de Tottenham nommés et honteux alors qu’Antonio Conte a dit d’éliminer le bois mort