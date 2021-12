La star hollywoodienne Will Smith s’est entraînée avec l’entraîneur de Conor McGregor, John Kavanagh, qui a été « super impressionné » par les compétences de l’acteur en MMA

John Kavanagh est l’entraîneur-chef du Straight Blast Gym en Irlande et à Conor McGregor a guidé la carrière du combattant le plus important de l’histoire du MMA.

McGregor n’est pas le seul combattant dans les virages de Kavanagh, mais il est certainement le plus célèbre et, par conséquent, Kavanagh a également développé sa propre réputation.

John Kavanagh a emmené Conor McGregor au sommet

À tel point que lors d’un camp d’entraînement avec McGregor à Dubaï, la superstar hollywoodienne Will Smith a décidé qu’il voulait apprendre une chose ou deux.

« C’était une situation étrange qui est apparue », a expliqué Kavanagh à la BBC. «J’étais à Dubaï en train de m’entraîner avec Conor et ses gens étaient avec les miens, comme on dit. Serais-je intéressé à faire une session avec Will Smith ? Absolument je le ferais. Je suis un grand fan, je ne pouvais pas le croire.

«Je dois aller dans un complexe sportif incroyable là-bas. J’ai un programme guerrier et je lui fais subir une séance type. J’ai été très impressionné par lui.

L’entraînement aux sports de combat n’est pas totalement étranger à Smith. L’acteur a été formé pour incarner le légendaire boxeur Muhammad Ali et s’est généralement maintenu en bonne forme au fil des ans dans un certain nombre de rôles d’action.

Will Smith a eu l’expérience complète du MMA du mieux que John Kavanagh pouvait lui donner

« Probablement ma partie préférée était que nous avons imité un combat de MMA. C’est fait sur un sac de frappe. Vous le verrez sur son documentaire – dans lequel s’il me met, j’aurai probablement 10 secondes.

«L’un de mes moments préférés était qu’entre les rounds, il va s’asseoir, comme un combattant le ferait et je suis assis à ses côtés comme je le ferais quand je coince un combattant et lui donne des conseils à l’oreille.

«J’essaie vraiment de les mettre dans l’état d’esprit d’un combattant. Pendant que je faisais ça, Will était penché, très concentré, regardant dans le vide.

« J’ai pensé : ‘Oh mon dieu, c’est le gars qui a joué Muhammad Ali. C’est une scène de ce film.

John Kavanagh est l’entraîneur-chef de SBG Irlande

« C’était une ou deux secondes de : ‘Qu’est-ce qui se passe dans ma vie ! Comment est-ce arrivé? Le nouveau prince de Bel Air ici, Muhammad Ali et lui sont à l’écoute de tout ce que je dis.

« Nous nous sommes bien entraînés, nous nous sommes un peu amusés après. Je n’en ai parlé à personne – alors quand c’est arrivé, juste après, ma mère m’appelle, ma sœur m’appelle.

Smith, 53 ans, n’aura aucune ambition d’entrer dans la cage pour de vrai, mais Kavanagh a semblé impressionné par ce que l’A-lister a apporté à la table.