La star invaincue du MMA, Khabib Nurmagomedov, a déclaré que Robert Lewandowski du Bayern Munich aurait dû évincer Lionel Messi pour le Ballon d’Or

Tout ce que Khabib Nurmagomedov a fait dans sa carrière d’artiste martial mixte, c’est d’avoir un record de 29-0 et d’établir la réputation d’être l’un des meilleurs à entrer dans l’octogone.

Lorsque le champion de Russie semi-retraité (personne ne prend jamais sa retraite dans les sports de combat, n’est-ce pas ?) ou vous pourriez vous étouffer).

Plus précisément, Nurmagomedov a déclaré que Lewandowski et Karim Benzema du Real Madrid méritaient davantage cet honneur que la star du Paris Saint-Germain Lionel Messi.

«Je le donnerais à Lewandowski ou Benzema. L’un d’eux. Lewandowski. Je pense. Ces trois dernières années, il est le meilleur joueur de football. Nous pouvons simplement regarder ses résultats. Que fait-il. Il a remporté la Ligue des champions. Il a marqué plus de 120 buts ces deux dernières années pour l’équipe nationale et le club. Il a 65 buts cette année. C’est trop. Pour le football, je pense que c’est trop. Je pense qu’il mérite le Ballon d’Or », a déclaré Nurmagomedov (tel que capturé par le site Web Give Me Sport).

Premièrement, il a raison. Deuxièmement, qui serait assez stupide pour discuter avec lui ?