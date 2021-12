La star italienne interrogée après s’être classée dans le top trois du Ballon d’Or avec Lionel Messi et Robert Lewandowski

Le milieu de terrain de Chelsea et de l’Italie, Jorginho, ne devrait pas figurer parmi les trois premiers au vote du Ballon d’Or, car il n’est pas le meilleur joueur de son club ou de son pays.

C’est le point de vue de l’animateur de talkSPORT, Darren Bent, qui a ajouté au débat sur des résultats surprenants lors du vote pour le meilleur joueur du jeu.

.

Jorginho a certainement eu la meilleure année en termes d’argenterie, remportant deux des plus gros prix du football

.

Le milieu de terrain a poursuivi son succès en Ligue des champions avec une victoire à l’Euro 2020

Le Ballon d’Or est considéré comme le prix individuel le plus prestigieux du football, et Lionel Messi a remporté son septième trophée record au cours d’une année au cours de laquelle il a remporté la Copa America avec l’Argentine.

Beaucoup ont été surpris que Robert Lewandowski n’ait pas poussé le PSG à remporter le prix après deux ans de buts sans précédent avec le Bayern Munich, mais Bent a été tout aussi choqué de savoir qui est monté sur le podium.

Jorginho a atteint la troisième place de la liste, remportant un énorme succès en remportant l’Euro 2020 avec l’Italie et la Ligue des champions avec Chelsea.

« Ce n’est pas le meilleur joueur de Chelsea et ce n’est pas le meilleur joueur de l’équipe italienne », a expliqué Bent.

.

Jorginho était le héros de l’Italie lors de sa victoire en demi-finale contre l’Espagne, mais a raté le match contre l’Angleterre

.

Donnarumma méritait-il d’être plus haut en raison de ses performances gagnantes à l’Euro 2020 ?

« Il fait juste partie de deux très bonnes équipes, est-ce que cela fait de lui le troisième meilleur joueur du monde ?

Le métronome du milieu de terrain a été rejoint dans les 30 derniers par un certain nombre de ses coéquipiers de club et internationaux, dont N’Golo Kante, Gianluigi Donnarumma, Mason Mount et Giorgio Chiellini.

Malgré sa forme splendide depuis qu’il a déménagé à Stamford Bridge depuis Napoli pour 50 millions de livres sterling en 2018, Bent pense qu’un certain nombre d’autres candidats auraient dû figurer parmi les trois premiers.

Le co-animateur Ally McCoist a déclaré que ses trois premiers auraient été Lewandowski suivi de Messi et Mohamed Salah, et Bent lui a demandé si Jorginho y arriverait.

.

McCoist aurait eu Salah dans son top trois bien devant Jorginho

.

Néanmoins Jorginho était ravi de son placement

« Non! C’est peut-être un peu dur parce que Jorginho a eu une année fantastique », a déclaré McCoist.

« Mais je pense que la différence avec Jorginho est qu’il a eu une saison merveilleuse en jouant avec deux équipes merveilleuses et a eu un grand succès.

« Je ne suis pas sûr que son jeu, aussi brillant soit-il, mérite le footballeur mondial de l’année. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.