La star italienne Marco Verratti désigne Raheem Sterling comme la principale menace de l’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020

Marco Verratti attend avec impatience le choc final de l’Italie à l’Euro 2020 avec l’Angleterre (Photo: .)

La star italienne Marco Verratti “ne peut pas attendre” le début de la finale de l’Euro 2020 et a choisi Raheem Sterling comme la principale menace de l’Angleterre avant la pièce maîtresse de dimanche à Wembley.

Harry Kane a fait la percée à la 14e minute de la prolongation – marquant au rebond après que son penalty initial ait été sauvé par Kasper Schmeichel – pour assurer à l’Angleterre une victoire 2-1 sur le Danemark devant une foule enthousiaste à domicile hier soir.

Le match a dû être reporté au-delà du temps normal après qu’un but contre son camp du capitaine danois Simon Kjaer a annulé le superbe coup franc de Mikkel Damsgaard, mais les Three Lions ont finalement prévalu pour réserver une place pour leur première finale dans un tournoi majeur depuis 1966.

La précédente demi-finale entre l’Espagne et l’Italie, quant à elle, s’est terminée par une séance de tirs au but et c’est cette dernière qui a progressé qui a vu son invincibilité s’étendre à 33 matchs, remontant à septembre 2018.



Les Three Lions ont battu le Danemark en prolongation pour organiser un affrontement avec l’Italie (Photo: .)

S’adressant aux médias au lendemain de la victoire déchirante de l’Angleterre, le milieu de terrain italien Verratti a souligné que lui et le reste de l’équipe de Roberto Mancini étaient bien conscients du défi tout-puissant qui les attend ce week-end.

“Nous affronterons une équipe très dure qui sera à domicile et connaîtra bien le stade”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse jeudi.

« C’est un rêve de gagner ce championnat d’Europe et les supporters seront importants.

«Mais nous sommes tous des professionnels et savons ce que c’est que de jouer dans des stades remplis de fans. Cela nous conduira aussi.



Verratti estime que Chiellini et Bonucci seront la clé ce week-end (Photo: .)

Verratti pense que l’expérience inestimable fournie par le capitaine italien Giorgio Chiellini et son partenaire central Leonardo Bonucci pourrait être la clé pour les visiteurs dimanche soir.

“Giorgio et Leonardo sont deux joueurs qui nous aident vraiment beaucoup”, a-t-il ajouté.

«Ils ont une grande expérience, ils deviennent plus forts avec l’âge et nous sommes très chanceux de les avoir à nos côtés.

«Ils nous font nous sentir en sécurité, ils vous donnent cette confiance supplémentaire qui est très importante pour nous mentalement.

«Nous savons qu’ils sont de retour là-bas, deux excellents défenseurs qui sont probablement les plus représentatifs de cette équipe. Donc, encore une fois, nous sommes heureux et chanceux de les avoir à nos côtés.



Sterling a produit une autre performance envoûtante à Wembley (Photo: .)

Sterling n’a pas pu augmenter son nombre de buts (3) pour le tournoi alors que l’Angleterre progressait devant le Danemark, mais l’attaquant de Manchester City a brillé tout au long et a peut-être eu la malchance de perdre le titre d’homme du match contre Kane.

À propos de l’impressionnante campagne Euro 2020 de Sterling, Verratti a déclaré: “Il est fantastique.

«Il le prouve chaque année et le fait avec l’Angleterre.

“Je pense que c’est un grand joueur.”

Le petit milieu de terrain du PSG est convaincu que toute l’équipe italienne sera “à 100%” préparée pour la tâche à accomplir au coup d’envoi.

“Ces matchs sont en quelque sorte faciles à préparer”, a-t-il poursuivi.

« Tout le monde fera de son mieux. Vous savez, des moments comme celui-ci pourraient ne plus se reproduire. J’espère que ce n’est pas le cas. Je ne pense pas que nous ayons besoin de faire payer pour cela.

« Nous sommes à 100 %. Vous devez l’attraper et gagner. Nous voulons gagner.

«Nous nous concentrons principalement sur notre équipe de joueurs et mettons de côté tout le reste. Ces jeux peuvent vous mettre beaucoup de pression et je pense que l’équipe qui jouera de manière plus légère avec un esprit libre prendra le dessus.

« Parfois, lorsque vous jouez au football, vous vous concentrez uniquement sur cela et vous ne réalisez pas correctement ce qui se passe. C’est le truc avec le football, tout se passe vite.

« Vous pouvez vous concentrer sur un seul match et célébrer, mais vous ne devez pas exagérer, car il y en a un autre.

« Nous sommes concentrés sur la finale maintenant. Nous ne voulons pas être débordés. Nous avons vu des gens faire la fête dans les rues, mais à chaque match, vous donnez tout ce que vous pouvez. C’est vraiment tout ce qui compte.

