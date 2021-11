La star légendaire Law Roach annonce la mort de son neveu de 3 ans

Law Roach s’est prononcé sur la mort de son neveu (Photo: . pour LACMA)

La star légendaire Law Roach a partagé la nouvelle que son neveu Lamar est décédé à l’âge de trois ans après être tombé d’un immeuble.

Law, 43 ans, a écrit dans un communiqué sur Instagram : » Merci pour toutes les prières et vœux de bonheur.

«C’est la chose la plus difficile à laquelle j’aie jamais eu à faire face. Personne ne devrait enterrer un bébé de 3 ans.’

Le département de police de Chicago a déclaré à Metro.co.uk dans un communiqué: » Un homme de 3 ans est tombé de la fenêtre du 17e étage d’un immeuble résidentiel et a ensuite été déclaré décédé à l’hôpital pour enfants de Lurie.

« Les détectives de la zone trois mènent une enquête sur la mort. »

On pense que la mort de Lamar fait l’objet d’une enquête en tant qu’accident.

Le ministère des Services à l’enfance et à la famille de l’Illinois enquête également, a déclaré le porte-parole Bill McCaffrey au Chicago Tribune.

Law a stylé des stars dont Zendaya (Photo: FilmMagic)

Law est surtout connu en tant que styliste de célébrités, devenu célèbre grâce à son rôle de juge dans la série de téléréalité HBO Max Legendary, qui explore le monde de la culture du ballon.

L’émission suit les membres de la maison LGBT alors qu’ils se frayent un chemin à travers des événements de bal (qui impliquent souvent de la danse et du voguing) avec un prix en espèces de 100 000 $ (74 000 £).

Law est juge aux côtés de Jameela Jamil, Leiomy Maldonado et Megan Thee Stallion.

Il a également coiffé des stars telles que Zendaya, Tom Holland, Céline Dion et Ariana Grande.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Law Roach pour commentaires.



